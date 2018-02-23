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Язык – живой организм
Берик Абдыгалиулы, руководитель научно-исследовательского центра «Сакральный Казахстан»
Как известно, традиционной тюркской графики нет давно. В прошлом веке казахский язык обрел новый облик в арабской вязи. Позже язык Абая «надел» другой «костюм», и алфавит был переложен на латинскую графику. Спустя годы, согласно политике идентификации единого культурного пространства в соответствии с советской идеологией, казахский, как и другие тюркские языки, был адаптирован и предстал в знакомом нам виде.