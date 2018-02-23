Как известно, традиционной тюркской графики нет давно. В прошлом веке казахский язык обрел новый облик в арабской вязи. Позже язык Абая «надел» другой «костюм», и алфавит был переложен на латинскую графику. Спустя годы, согласно политике идентификации единого культурного пространства в соответствии с советской идеологией, казахский, как и другие тюркские языки, был адаптирован и предстал в знакомом нам виде.

Язык – не только средство общения. Кроме описательных функ­ций, у языка есть много других. Именно язык формирует поведение, мировоззрение человека и, к слову, языковое восприятие мира – самое сильное и глубокое.

Следует отметить, что переход на новый алфавит – решение, к которому готовились давно, шли постепенно. Это не было спонтанным или скоротечным шагом. Глава государства всегда отмечает, что процесс перехода должен быть и будет поэтапным.

Новое всегда страшит неизведанностью, к тому же отказываться от привычного непросто. Звучат разные мнения, и это нормально. Важно, что общество не остается безучастным. И необходимо понять главное: решение принято, работа ведется. Ученые проделали большой объем работы и продолжают трудиться. И я призываю всех казахстанцев довериться специалистам, для которых изу­чать язык, исследовать его, совершенствовать и развивать – дело всей жизни. Следует помнить, что язык – живой организм. И он должен развиваться, а переход на латиницу – это модернизация, то есть развитие казахского языка.

По оценкам экспертов, латинская графика больше раскрывает потенциал казахского языка. Кроме того, новый алфавит окажет положительное влияние на процесс интеграции в мировое информационное пространство. Казахстан, сохраняя свои традиционные ценности, не забывая о своих истоках, идет в унисон с остальным миром.

Если говорить о проекте «Сак­ральная география Казахстана», то следует отметить, что изначально направления, озвученные в программной статье Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», связаны. «Сакральная география», «Туған жер», переход на латинскую графику – сообщаю­щиеся сосуды, и «содержание» каждого влияет на остальные. Главная цель всех масштабных проектов – национальная идентификация и формирование национального сознания.

Собственная графика национального языка, как и сакральные объекты, образующие культурно-географический пояс святынь, являются символичес­кой защитой от чуждых идеологических влияний, составляют каркас национальной идентичности. Любовь к родной земле, малой родине, обычаям, знание истории и культуры, национальный алфавит – основы пат­риотизма, составляющие культурно-генетического кода нации. И новый алфавит, лучше других передаю­щий специфику языка, раскрывающий его красоту и богатство, помогающий ему занять свою нишу в мировой языковой плоскости, – логичес­ки оправданное и единственно верное звено в этой цепочке формирования национального сознания.

Переход на латинскую графику направлен на национальную идентификацию, призван объединить нацию, развивать язык, интегрировать национальную культуру в мировое пространство.