Языки пламени и хохолок какаду

Спорт
Абзал Камбар

Международный олимпийский комитет (МОК) официально презентовал эмблемы Олимпийских и Паралимпийских игр 2032 года, которые пройдут в австралийском Брисбене.

Главным источником вдохновения для разработчиков визуальной айдентики стала уникальная природа штата Квинсленд. Ключевым элементом дизайна олимпийского логотипа стал хохолок попугая какаду, который птицы используют для коммуникации друг с другом. Стилизованный символ не только отражает местную фауну, но и визуально напоминает языки олимпийского огня, олицетворяя страсть, энергию и единение атлетов.

Австралийский континент примет главные летние соревнования планеты в третий раз в истории. Ранее престижные старты принимали Мельбурн в 1956 году и Сидней в 2000-м. Олимпийские игры в Брисбене пройдут с 23 июля по 8 августа 2032 года. Напомним, что до старта следующей летней Олимпиады 2028 года в Лос-Анджелесе (США) остается около 700 дней.

#Спорт #Брисбен #МОК

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