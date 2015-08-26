Языком документов Свежий выпуск 404 Валентина ФИРОНОВА

Председатель Конституционного совета Игорь Рогов, выступая на церемонии открытия выставки, отметил, что Глава государства как опытный зодчий прекрасно понимал, что начинать нужно с правового фундамента, на котором базировалось бы все здание нового государства.

– Неоднократно в беседах с ним, – сказал И. Рогов, – я убеждался в глубочайшем знании Президентом не только уже принятых государственных документов, но и истории создания каждой из конституций, а также тех теоретических проблем, которыми занимались юристы, политологи, государствоведы. Именно глубокое понимание существа дела и позволило Нурсултану Назарбаеву руководить всем творческим коллективом, который работал над проектом Конституции.

Генеральный директор Национального архива Марат Абсеметов, приветствуя собравшихся, подчеркнул, что 20 лет назад наш народ сделал свой исторический выбор и определил дальнейшее развитие государства. Конституция как залог суверенитета стала стержнем стабильности и согласия, символом созидания и источником больших дел и впечатляющих побед.

Ценнейшие архивные документы, представленные на выставке, помогают поэтапно проследить историю подготовки и принятия Основного закона.

Вдумчивые и любознательные посетители с интересом знакомятся с материалами, свидетельствующими о том, как проходило всенародное обсуждение проекта Конституции РК. Наглядно на стендах представлена деятельность Центральной избирательной комиссии по организации и проведению республиканского референдума 30 августа 1995 года по принятию Основного закона.

Выставка дает возможность ознакомиться с отраслями конституционного права и законами, изданными после принятия Конституции 1995 года. Целостную картину важного исторического процесса помогают также воссоздать документы Верховного Совета, аппарата Правительства и Конституционного совета, находящиеся в фондах Национального архива.

В презентации выставки приняли участие видные государственные и общественные деятели, члены рабочей группы по разработке первой Конституции страны, депутаты Парламента, представители Министерства культуры и спорта, этнокультурных объединений, историки, архивисты и гости столицы.



