«Языковой» союз

Так считает педагог-исследователь Гульмира Раманкулова. Почти три десятилетия тому назад она переступила порог шымкентской средней школы № 50 им. А. Байтурсынулы и с тех пор старается привить детям любовь к государственному языку, зажечь желание с удовольствием учить слова, умело складывать их в предложения и осознанно говорить. Гульмира Курманалиевна не раз имела возможность убедиться в том, что без содействия со стороны родителей далеко не каждый ребенок в состоянии свободно заговорить на родном языке. И каждый раз радуется, если ей удается убедить родителей в необходимости быть рядом с ребенком, мотивировать его и протянуть руку помощи.

– Я с детства хотела стать педагогом, и это желание во мне зародилось благодаря учителям средней школы имени Ломоносова поселка Шиели Кызылординской области, – рассказывает Гульмира Раманкулова. – Педагоги у меня были очень хорошие, хотелось во всем быть похожими на них. В наше время, когда учитель стоял у доски, мы внимали каждому его слову, видя перед собой чуть ли не бога. Теперь совсем не так. На каждом уроке надо устраивать маленькое шоу, используя все свои знания, обая­ние и технические средства, чтобы поддерживать внимание учеников, выдерживать темп урока и при этом стараться донести знания. А еще методику преподавания надо приспособить под уровень класса и психологичес­кий настрой детского коллектива. Представляете, методику приспособить под ученика, а не наоборот?!

Но любая методика бессильна, когда приходится сталкиваться со стойким нежеланием учить определенный предмет. А если еще речь о родном языке, то это просто необъяснимо.

Моя собеседница не скрывает, что даже в казахских семьях есть дети, которые родной язык не понимают. Притом что родители свободно говорят, пишут и читают на государственном языке. И это на юге, где крепки казахские традиции, сохранилась самобытная культура, живы народные обычаи и язык.

– У меня в базовом, негимназическом классе учится одна девочка, в семье которой все говорят на казахском языке, учились в казахских школах, включая старших детей, – говорит Гульмира Раманкулова. – Она же не знает родной язык. Не знаю, почему так получилось. Впрочем, так часто бывает. У меня даже среди близких родственников есть такие, у кого дети не понимают элементарное и не могут ответить на вопрос «как тебя зовут?» Считаю, что подобное просто недопустимо.

Эта девочка пришла к педагогу в 5-м классе, занятия тогда шли онлайн. С детьми она не виделась, все уроки велись дистанционно, через WhatsApp. Учитель объяс­няла тему, давала упражнения и проверяла домашние задания, которые дети ей отправляли. И у этой ученицы они всегда были на уровне, как и СОРы, и СОЧи.

Все изменилось, когда под конец прошлого учебного года дети вернулись в школу. Тут-то учитель и узнала, что ребенок совсем не понимает казахский язык.

Гульмира Курманалиевна склонна к тому, что нижайший уровень знаний по предмету – это не только результат дистанцион­ного обучения, но и того, что родители много времени уделяют работе и бытовым заботам. Обучение, подготовку к урокам, выполнение домашнего задания никто не контролировал, а упражнения помогал выполнить кто-то из близких, может, старшая сестра или брат.

Педагог стала больше уделять внимания этой девочке, чаще поднимать ее на уроках, вызывать к доске, пытаться задавать ей вопросы в надежде услышать ответы, но достучаться до ее соз­нания оказалось непросто. Она не проявляла ни малейшего желания учить казахский язык. При этом ей несложно было выучить правило или стихотворение. Ее не беспокоило непонимание их сути, просто помогала хорошая память.

– Это был шок для меня, – вдается в детали истории педагог. – Мне пришлось обратиться к родителям, попросить их подключиться и убедить ребенка в том, что владеть родным языком просто необходимо. Но родители не помогали. Не знаю уж по какой причине, но мои призывы уделять внимание родному языку с их стороны остались неуслышанными. Возможно, много работают, некогда. Однажды с девочкой в школу пришел дед. Увидев его, я решила, что это еще один шанс, и попросила его задержаться, чтобы обсудить вопрос изучения казахского языка. Объяснила, что его внучка вообще не понимает родной язык, что ей нужно внушить необходимость изучать ана тiлi.

Человек в почтенном возрасте прислушался к учителю и пообещал взять изучение казахского языка под свой контроль. И, судя по всему, свое слово сдержал.

За прошедший год Гульмира Раманкулова увидела разительные перемены. Ее ученица на казахском хорошо заговорила, понимает его, умело строит диа­логи и охотно выходит отвечать к доске, не стесняясь класса. История, когда школьница втянулась в процесс изучения родного языка, стала понимать, осознанно читать, готовиться к урокам, стала настоящим бальзамом для ее души и мерилом профессиональных амбиций.

Педагог утверждает, что одна бы этого добиться не смогла. Это результат того, что со стороны семьи была помощь. И выражает безмерную благодарность дедушке, который понял, чего от него хочет учитель, и помог добиться поставленной цели.

Результат не заставил себя ждать: весь класс заслушался, когда на днях ученица читала поэму Мухтара Шаханова – с выражением, осознанно, с правильно расставленными акцентами. Так декламировать поэзию может только человек, который понимает всю глубину языка. А это как раз то, чего Гульмира Курманалиевна хочет добиться от своих учеников.

– Девочка сама попросилась к доске, чтобы прочитать стихо­творение, – продолжает Гульмира Раманкулова. – Половину поэмы выучила наизусть. Что я хочу сказать этим примером? Если родители дома детям внимание уделяют, требуют серьезно готовиться к урокам, то тогда они учатся. А нет – так и результата нет. Многие родители сейчас склонны следовать иностранным методикам воспитания, предписывающим не давить на ребенка, ничего не делать методом принуждения, всецело полагаясь на выбор и желания своего чада. Это в корне неправильно. У казахов принято говорить детям, что можно, а чего нельзя. Наставлять, воспитывать и даже заставлять. А сейчас пошло такое поветрие, что детям нельзя говорить «нет», нельзя запрещать, пусть, мол, сами решают. Это не имеет ничего общего с воспитанием, которому наши предки уделяли большое внимание. По казахскому обычаю надо воспитывать детей – и тогда будет результат. И наставить их на путь познания, настроить на желание учиться – в этом я вижу миссию педагога.