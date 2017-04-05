Йогурт из верблюжьего молока планируют выпускать в ЮКО

Фото с сайта otyrar.kz
Предприниматель из Сузакского района Южно-Казахстанской области в поисках новых путей обработки и развития верблюжьего молока решил выпускать йогурт из молока верблюдиц, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на otyrar.kz
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Предприятие по приготовлению шубата, коровьего молока, айрана и сметаны отправляет свою продукцию в магазины и в ближайшее время планирует заняться приготовлением йогурта и сливок для продажи.
"В начальный период мы работали на получение 500 литров молочной продукции. В настоящее время возможность обработки шубата достигает 1 тонны в сутки. Таким образом, мы продвигаем свое дело. Накануне вместе с предприятиями по добыче урана пришли к соглашению о поставке 0,5 литра шубата каждому сотруднику", – рассказал председатель производственного кооператива "Аруана" Жанболат Адишов.
В ближайшее время посредством увеличения доли обработки верблюжьего молока в кооперативе планируют достичь суточной мощности 5 тонн.
На сегодняшний день в Сузакском районе насчитывается около 10 тыс. голов верблюдов.