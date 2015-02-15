YouTube исполнилось 10 лет

"Днём рождения портала считается 14 февраля 2005 года, когда была произведена регистрация интернет-адреса www.youtube.com. Первое видео, которое было закачано на портал, называлось "Я – в зоопарке". Это был 18-секундный клип одного из трёх создателей портала, Джаведа Карима, в котором он позировал у вольера со слоном", – цитирует телеканал сообщение ТАСС.
На сегодняшний день аудитория популярного интернет-сервиса превышает миллиард человек.
Компания YouTube была основана в Калифорнии тремя бывшими работниками PayPal. Они использовали технологию Flash Video, позволяющую получить относительно хорошее качество записи при небольшом объёме передаваемых данных.
Осенью 2006 года YouTube был куплен компанией Google за $1,65 млрд.
Самым просматриваемым видео на Youtube за все время существования сайта стал видеоклип на песню Gangnam Style популярного корейского репера Psy. Ролик собрал более двух миллиардов просмотров и поставил главный рекорд в истории сервиса.