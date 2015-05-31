YouTube отметил юбилей миксом из наиболее популярного видео

Происшествия
Талгат Исенов
К десятилетию YouTube создатели популярного видеохостинга выпустили клип The A-Z of YouTube, в котором собрали самые популярные видео за время его существования, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Росбалт.

Юбилейное видео начинается с символичного открытия книги с трендами, а заканчивается отсылкой к первому опубликованному на YouTube ролику "Я в зоопарке", который до сих пор доступен и за 10 лет набрал 24 млн просмотров.

В общей сложности в миксе оказались собраны 75 популярных сюжетов, которые условно можно разделить на 18 стилей: животные, любительские кавер-записи, мемы, новости, Gangnam Style и другие.

Самым популярным опубликованным на YouTube роликом стал Gangnam Style, набравший более 2,3 млрд просмотров с июля 2012 года по май 2015-го.

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