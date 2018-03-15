YouTube озаботился психикой своих модераторов

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Видеохостинг YouTube запретил своим модераторам, фильтрующим подозрительный контент, заниматься своими обязанностями дольше четырех часов в день. Об этом рассказала главный исполнительный директор компании Сьюзен Войжитски, сообщает Lenta.ru
со ссылкой на The Verge.
"Это настоящая проблема, я сама потратила множество времени на просмотр этого контента в прошлом году. Это очень сложно", – сказала она.
Войжитски отметила, что ограничение для модераторов связано с заботой об их психическом здоровье.
В декабре 2017 года The Verge выяснило, что YouTube планирует расширить штат модераторов до 10 тысяч человек.
8 февраля сотрудники YouTube заверили, что впредь борьба с нежелательным контентом перейдет на новый уровень.
"Мы проделали большую работу, чтобы создать полезные инструменты для пометки спорного контента. Отмеченные видео рассматриваются системой очень, очень быстро", – рассказали разработчики.