Популярный во всем мире видеохостинг YouTube планирует запустить функцию TrueView, позволяющую получать информацию о товаре и делать покупки через ссылки в рекламе, пишет портал Дни.ру.
Таким образом, сервис предоставит пользователям возможность покупать товары через рекламу В роликах.
Как сообщает блог компании YouTube в Google, опция будет доступна на смартфонах, планшетах и настольных компьютерах. Ее запуск планируется осуществить в ближайшие месяцы. Бренды, принявшие участие в тестировании функции TrueView, отметили эффективность подобной модели.
В компании уверены, что новшество будет полезно и потребителям, и производителям.
Первым, например, не придется прерывать просмотр и переходить на другие страницы, чтобы ознакомиться с заинтересовавшим товаром – детальная информация о нем и кнопка "купить" отобразятся после клика. Рекламодатели же наряду с подробной демонстрацией получают возможность предлагать свой продукт конкретным зрителям, с учетом их интересов и региона проживания.
Ранее в американской прессе появились сведения о том, что компания Google, владеющая видеохостингом, намерена включить в версию поисковика для гаджетов кнопку "Купить". При ее нажатии пользователь будет направляться на страницу для оформления заказа. По мнению экспертов, интернет-гигант таким образом намеревается конкурировать с такими компаниями по онлайн-ретейлу, как Amazon и eBay.