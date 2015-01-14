Свежий выпуск «Ырыс» – в помощь фермеру Жубаныш БАЙГУРИНОВ, Актюбинская область

Напомним, «Ырыс» запущена в республике в рамках программы «Агробизнес-2020» для развития сети семейных молочно-товарных ферм. Максимальная сумма займа составляет 60 млн. тенге на срок до 7 лет по ставке вознаграждения 4% годовых. На эти средства фермеры имеют возможность приобрести племенное маточное поголовье КРС молочной породы, необходимую технику, оборудование.

В Актюбинской области одним из первых хозяйств, профинансированных по данной программе, стало КХ «Анисан», возглавляемое Темирболатом Суеналиным. Кредит был выделен по линии регионального филиала АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства». Это КХ располагается на территории Благодарного сельского округа, что недалеко от областного центра, и за несколько лет своей деятельности уже зарекомендовало себя стабильно действующим предприятием. Поэтому и заявка на получение займа сразу нашла одобрение.

А начинал свой бизнес Темирболат когда-то с малого. На месте, где базируется КХ, в свое время была небольшая чабанская точка со стареньким, обветшалым домиком и небольшим помещением для содержания телят. Т. Суеналин все это выкупил и стал обустраиваться.

Главным его помощником и советником является отец Тлектес, у которого большой опыт работы в сфере сельхозпроизводства. Вместе разработали план развития фермерства, привлекли единомышленников – несколько семей животноводов. Первоначально занялись разведением скота мясного направления. Дальше – больше. Сделали расчет и пришли к выводу: город под боком, а потому молоко производить тоже весьма выгодно. Шанс такой нельзя упускать. Изучили ситуацию и определились с рынком сбыта. В 2011 году на полученные кредитные средства закупили в Костанайской области 200 коров, а для воспроизводства стада приобрели еще и племенных быков в Оренбуржье. Для надлежащего содержания животных подготовили соответствующую инфраструктуру, кормовую базу. Параллельно создавались хорошие бытовые условия и для рабочего персонала. На месте бывшей чабанской точки сегодня выросло пять благоустроенных домов для проживания семей животноводов. Сюда подведен водопровод, есть свои баня, столовая, бокс для ремонта техники. В зависимости от сезона на ферме трудятся до 20 человек.

– В скором времени подключим эти объекты и к голубому топливу, – улыбается Т. Суеналин.

Новая программа льготного кредитования со стороны государства оказалась очень существенной поддержкой для фермера. Теперь Темирболат Суеналин строит более масштабные планы по наращиванию производства: намерен закупить дополнительно племенных телочек из соседней России и довести в перспективе маточное поголовье до нескольких сотен. В нынешнем году вдобавок к трем уже имеющимся скотопомещениям фермер намерен возвести еще одну базу. В октябре прошлого года КХ «Анисан» уже получило займ на 30,5 млн. тенге на приобретение 50 голов КРС и техники. Хозяйство обзавелось современным оборудованием для охлаждения молока, пополнился и тракторный парк. Всего в настоящее время здесь содержится около 700 голов крупного рогатого скота, половина из которого молочного направления. Продукция прямиком с фермы доставляется в город – в перерабатывающий цех ТОО «Молочные истории».