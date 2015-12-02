​Юань стал резервной валютой

Решение МВФ пополнить список резервных валют еще одним денежным знаком принято впервые за последние 35 лет. Документ вступит в силу с 1 октября 2016 года. Китайская валюта станет пятой в списке фонда. Кроме нее в SDR входят американский доллар, евро, британский фунт и японская йена.

Чтобы добиться включения юаня в этот список, финансовым властям КНР пришлось осуществить ряд реформ. В первую очередь речь идет о либерализации правил доступа иностранцев на валютный рынок страны. В оставшиеся месяцы Китаю предстоит выполнить еще ряд требований МВФ. В частности, речь идет об изменении правил торговли.

Подражание чревато катастрофой

Западная модель развития, предполагающая высокий уровень товарного потребления, не может служить примером для подражания, поскольку ресурсы Земли не безграничны, а других планет, пригодных для жизни человечества, пока не открыто. С таким предостережением, как сообщает ТАСС, выступил на Всемирной конференции ООН по климату в Париже президент Ганы Джон Махама.

Он подчеркнул, что до сих пор значительная часть населения планеты живет в условиях нищеты. «И если Китаю удалось совершить историческое достижение, выведя из бедственного положения огромное число своих жителей в кратчайшие сроки, то еще больше людей в Африке, отдельных регионах Юго-Восточной Азии и Южной Америки до сих пор живут в крайне стесненных условиях», – сказал Махама.

В связи с этим, продолжил он, особенно остро встает вопрос о том, какую модель развития экономики и энергетики должны избрать данные страны, чтобы выйти из состояния нищеты, но не потревожить хрупкий экологический баланс на Земле.

Условия въезда ужесточаются

Власти США приняли решение ввести более строгие условия программ безвизового въезда на территорию США в связи с террористической угрозой, сообщает INTERFAX.RU со ссылкой на заявление Белого дома.

В частности, людей, въезжающих в США, будут проверять на предмет того, посещали ли они до этого страны, которые считаются американскими властями прибежищем для террористов. Кроме того, федеральные агентства будут более тесно взаимодействовать с влас­тями государств, чьим гражданам разрешен безвизовый въезд, для сбора информации о путешественниках.

Также США намерены разместить группы специалис­тов в странах, где существует опасность возвращения в них радикальных мусульман, участвовавших в боевых действиях и планирующих в дальнейшем направиться в Соединенные Штаты. По данным СМИ, безвизовый режим США действует в отношении 38 стран.

Ставка – на ГМО

Британские ученые назвали быстрорастущий и неприхотливый ГМО-рис единственной надеждой человечества на спасение от голода в долгосрочной перспективе. Исследования вступили в третью, предпоследнюю, фазу, о чем сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Выведение генномодифицированного сорта риса проводится в рамках C4 Rice Project, который стартовал в 2008 году при поддержке фонда Билла и Мелинды Гейтс. Участие в исследованиях принимают 12 научных учреждений из восьми стран.

По типу фотосинтеза рис относится к классу C3, который считается довольно капризной сельскохозяйственной культурой. Задача ученых – изменить его класс на C4, что позволит увеличить урожайность злака на 50% и сделать его более неприхотливым и быстрорастущим. В ходе первых двух фаз ученые успешно идентифицировали биохимические и морфологические компоненты растений, отвечающих за фотосинтез класса C4. Третий этап исследований заключается в исследовании регуляторных механизмов, необходимых для генной модификации.

«Учитывая темпы роста населения Земли и масштабы урбанизации, в ближайшие 35 лет людям понадобится почти в 2 раза больше риса, чтобы прокормить себя. Надеюсь, мы успеем решить эту задачу», – заявила профессор Джейн Лангдейл, одна из руководителей исследования.