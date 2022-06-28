Юбилеи Ахмета Байтурсынова и Мухтара Ауэзова празднуют в рамках ТЮРКСОЙ

Государственный советник Республики Казахстан Ерлан Карин принял генерального секретаря Международной организации ТЮРКСОЙ Султана Раева, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

В ходе встречи обсуждались вопросы дальнейшего развития культурно-гуманитарных связей между тюркоязычными государствами.

Ерлан Карин рассказал о проводимой работе в культурно-гуманитарной сфере. Особо остановился на мероприятиях, проводимых в этом году в рамках 150-летнего юбилея Ахмета Байтурсынова и 125-летнего юбилея Мухтара Ауэзова. Государственный советник подчеркнул необходимость празднования в рамках ТЮРКСОЙ памятных дат выдающихся личностей.

В свою очередь Султан Раев сообщил, что в рамках ТЮРКСОЙ составлен план по празднованию юбилеев Ахмета Байтурсынова и Мухтара Ауэзова, по которому ведется соответствующая работа. Кроме того, были выпущены памятные знаки имени Ахмета Байтурсынова и Мухтара Ауэзова, которые будут вручаться ученым и исследователям из других стран.

В завершение встречи собеседники договорились, что в конце года будет организовано совместное масштабное мероприятие, посвященное 150-летию Ахмета Байтурсынова.