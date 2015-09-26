Юбилей газеты Свежий выпуск 586 Сергей ГОРОВ

Вначале газета выходила только на казахском языке. Первый номер «Ленин жолы», как изначально называлось печатное издание, вышел 15 сентября 1940 года за подписью ответственного редактора Ш. Сарсенбаева. В последующем главными редакторами работали Б. Оспанов, М. Хангельдин, С. Кожиков, К. Алтыбасаров, А. Жусупов, Т. Кулмагамбетов, К. Амренов, Ф. Соколов, Г. Самко, С. Нургалиев, Р. Ибежан. Но с начала 50-х годов прошлого века газета стала выходить и в переводе на русский язык.

Журналисты издания всегда шли своим путем, предлагая читателю всестороннюю и объективную информацию, возможность доверительного диалога с исполнительной властью для решения насущных задач региона. Издание пользуется авторитетом и у сотрудников государственных органов, и у подписчиков. Доказательством этого можно считать растущие тиражи издания и огромное количество добрых пожеланий, прозвучавших в адрес любимой редакции на торжествах в честь юбилея газеты.



