Юбилей газеты

Вначале газета выходила только на казахском языке. Первый номер «Ленин жолы», как изначально называлось печатное издание, вышел 15 сентября 1940 года за подписью ответственного редактора Ш. Сарсенбаева. В последующем главными редакторами работали Б. Оспанов, М. Хангельдин, С. Кожиков, К. Алтыбасаров, А. Жусупов, Т. Кулмагамбетов, К. Амренов, Ф. Соколов, Г. Самко, С. Нургалиев, Р. Ибежан. Но с начала 50-х годов прошлого века газета стала выходить и в переводе на русский язык.
Журналисты издания всегда шли своим путем, предлагая читателю всестороннюю и объективную информацию, возможность доверительного диалога с исполнительной властью для решения насущных задач региона. Издание пользуется авторитетом и у сотрудников государственных органов, и у подписчиков. Доказательством этого можно считать растущие тиражи издания и огромное количество добрых пожеланий, прозвучавших в адрес любимой редакции на торжествах в честь юбилея газеты.