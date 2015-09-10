Юбилей Казахского ханства широко обсуждается в России – профессор МГУ

550-летний юбилей образования Казахского ханства широко обсуждается в научных кругах России, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на профессора МГУ, доктора исторических наук Жибек Сыздыкову.
Об этом корреспонденту нашего портала ученый заявила во время прошедшего в Астане круглого стола на тему "Актуальные проблемы исторической науки Казахстана и зарубежных стран".
"Для России – это также весомая дата, о ней много говорят, проводя параллели между достижениями тюркских государств и успехами современного Казахстана. Это и актуально в рамках интеграционного процесса ЕАЭС, ведь именно наши страны являются основой объединения", – заявила Сыздыкова.
По мнению Сыздыковой, если брать широко, то вести отсчет государственности у казахов следует даже не с XV века, а на тысячу лет раньше – с момента выхода на историческую арену тюркских политических образований.
"Таким образом, данный праздник является общим для всего тюркского мира", – заключила Жибек Сыздыкова.
Профессор сообщила, что 15–17 ноября в Институте стран Африки и Азии Мосгосуниверситета состоится научно-практическая конференция: "От Тюркского эля к Казахскому ханству". Для участия в форуме помимо казахстанских и российских ученых приглашены историки Турции, Китая, Индии, Польши и других стран.
В "круглом столе" в Астане приняли участие представители Казахстана, различных регионов России, Беларуси и Кыргызстана.