​Юбилей кузницы дипломатии

«За эти годы нами подготовлены свыше 5 000 высококвалифицированных специалистов, – отметил декан факультета международных отношений Каримжан Шакиров. – Их востребованность широка. Порядка 30% выпускников работают в МИД РК и его представительствах за рубежом, 22% – в органах госуправления, 11% – в представительствах международных организаций, зарубежных компаний и международных банках и до 30% – в частных компаниях».

На факультете работают 10 ресурсных центров, в том числе Центр американских и демократических исследований, Европейский информационный центр, Ресурсный и информационный центр о НАТО, Центр германских исследований, Ресурсный центр содействия ООН... Они обеспечивают прочную связь факультета с ведущими зарубежными вузами и научными организациями более чем 25 государств. В рамках «Посольского часа» в гости на факультет приходят представители дипломатического корпуса разных стран.