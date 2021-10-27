Юбилей легендарного завода

Свою современную историю флагман кораблестроения рес­публики пишет вместе с суверенным Казахстаном, заняв достойное место в экономике страны. Благодаря сплоченности и самоотверженности коллектива предприятие преодолело трудности переходного периода и сегодня в составе АО «НК «Казахстан инжиниринг» входит в оборонно-промышленный комплекс, основной задачей которого является обеспечение обороноспособности республики. Основную часть сегодняшней продукции завода составляют корабли и катера.

История предприятия на земле Приуралья началась в сентябре 1941 года. Тогда в связи с блокадой Ленинграда машиностроительный завод им. К. Ворошилова (завод № 231), специализирующийся на выпуске радиоуправляемых мин, приборов для торпед и различных приспособлений и устройств для авиации, был эвакуирован в Уральск. В это же время сюда стал перебазироваться и ряд других предприятий. Первый эшелон с людьми и оборудованием прибыл 10 сентября, а уже 8 октября, меньше чем через месяц, на фронт была отправлена первая партия оружия.

Бесследные электрические торпеды, контактные гальваноударные мины, корабельные компрессоры, взрыватели, фосфорно-кальциевые патроны, индукционные ударные приборы, авиационные снаряды – номенклатура завода в годы войны составляла 16 наименований. Многие заводчане ушли на фронт, а те, кто остался, работали по 12–16 часов без выходных. Квалифицированных рабочих не хватало, к станкам пришлось встать местным жителям. В основном, женщинам и детям от 15 лет, прошедшим подготовку в ремесленном училище, созданном при заводе.

Вкладом в победу советского народа над фашизмом стали собранные заводчанами средства на постройку авиационной эскад­рильи «Комсомол Казахстана» и танковой колонны «Западный Казахстан».

Этому самоотверженному труду в годы войны, образцу гражданского мужества и патриотизма дана высокая оценка – в 1985 году к 40-летию Победы в Великой Отечественной войне завод, единственный среди предприятий Казахстана, был награжден орденом Отечественной войны 1-й степени.

В послевоенные годы постепенно были реконструированы и построены новые производственные корпуса, к заводу подведена железнодорожная «ветка», инженерные сети и коммуникации, организован собственный автопарк.

Стала шириться социальная инфраструктура – начали строиться первые многоквартирные дома, а затем, с возникновением при заводе в середине 1950-х годов производства силикатного кирпича – пятиэтажки и первые в городе девятиэтажные жилые здания. Организовывались детские сады и ясли, введена в строй подшефная школа № 3, библиотека.

Позднее заводчанами методом «народной стройки» были отстроены стадион на 10 тыс. зрителей, носящий ныне имя П. А. Атояна, широкоформатный кинотеатр «Аврора», спортивный зал школы № 3, заводской тир, Дворец культуры и техники, к которому затем был пристроен плавательный бассейн.

Все это, а также поликлиника и больница, комплекс технического училища с общежитием, крупная котельная на природном газе, отап­ливавшая не только завод, но и весь заводской поселок, и многое другое составляло инфраструктуру завода. Под руководством легендарного директора Петра Атояна, бессменно проработавшего в этой должности 42 года, «Зенит», по сути, стал градообразующим предприятием, превратившись в современное крупное производство с многотысячным коллективом.

В 1989 году на смену П. А. Атояну пришел энергичный, инициативный представитель молодого поколения заводчан, прошедший путь от подсобного рабочего, инженера-конструктора, главного конструктора до руководителя предприятия. Вячеслав Валиев – первый в истории завода директор, не назначенный, а избранный на эту должность трудовым коллективом в ходе прямого и тайного голосования. Именно ему судьба уготовила нелегкие испытания – сохранить завод в сложнейший период «лихих 90-х».

С обретением Казахстаном Независимости в 1991 году стремительно менялся обычный заводской уклад. Оборонная промышленность подверглась конверсии, производство нужно было перестраивать на выпуск гражданской продукции, искать новые заказы, которые приходилось буквально «вырывать» у конкурентов.

Руководство завода стремилось найти применение его производственным возможностям, чтобы загрузить мощности, обеспечить работой коллектив и выйти тем самым из сложившейся, как казалось, тупиковой ситуации. Чтобы выжить, приходилось принимать все возможные меры, включая непростые решения по сокращению работников, продаже некоторых неиспользуемых объектов, освобождению от социальной инфраструктуры, которая теперь лежала на предприятии тяжким бременем.

Но завод сумел выстоять, не приостановив работу ни на один день, не допустив столь обычного для того времени разворовывания основных средств и материальных ценностей, сумел сохранить свой производственный и кадровый потенциал.

В условиях конверсии на заводе в кратчайшие сроки был освоен выпуск более 60 наименований гражданской продукции. Однако этого было недостаточно, к тому же предприятие изначально соз­давалось как наукоемкое производство под выпуск единичной и мелкосерийной технически сложной продукции. Руководство стремилось найти такую рыночную «нишу», где были бы востребованы и уникальное заводское оборудование, и квалифицированные специалисты, выпускники знаменитой ленинградской «корабелки», и опыт работы заводчан в сфере производства морской спецтехники.

Так появилась идея кораблестроения на заводе, которая при поддержке Первого Президента – Елбасы и Правительства респуб­лики в 1993 году воплотилась в кораблестроительную программу Казахстана. АО «Уральский завод «Зенит» было определено в ней головным исполнителем по строительству катеров и кораблей для силовых структур республики.

– От имени всех заводчан я хочу выразить благодарность нашему Первому Президенту Нурсултану

Назарбаеву, поверившему в начале 90-х в нереальную, казалось бы, идею кораблестроения в Казахстане и поддержавшему ее, – отметил генеральный директор уральского завода «Зенит» Вячеслав Валиев, выступая на торжественном собрании, посвященном юбилею предприятия. – Свою современную историю завод пишет вместе с суверенным Казахстаном. Свидетельством тому стали 34 единицы катеров и кораблей, сданных заказчикам.

Таков вклад предприятия в Независимость, тридцатилетие которой отметим в нынешнем году. При поддержке головной компании АО «НК «Казахстан инжиниринг» мы достойно подходим к двум важным для нас юбилейным датам и горды тем, что наш труд востребован, что наша продукция служит для обеспечения национальной безо­пасности, защиты экономических и политических интересов страны. Мы прилагаем все усилия для того, чтобы катера и корабли из Уральска отвечали современным требованиям и достижениям

в области мирового судостроения, были надежными и удовлетворяли наших основных заказчиков – Пограничную службу КНБ и Министерство обороны РК.

Большую поддержку и понимание мы всегда встречаем со стороны руководства области и города. Неоценимую помощь в решении проблем завода с готовностью оказывают депутаты Сената и Мажилиса Парламента РК.

Но главные слова благодарности адресуются заводчанам за их самоотверженный труд, самоотдачу, любовь к своему заводу.

– За эти годы «Зенит» стал второй семьей для тысяч уральцев, – подчеркнул директор завода. – Он был и остается не только мес­том работы, но и школой жизни, в которой молодые специалисты получают бесценный опыт и всестороннюю поддерж­ку старших товарищей. Благодаря такой преемственности поколений сформировались особые заводские традиции. Гордость завода – трудовые династии, признак стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Общий трудовой стаж некоторых из них перевалил за сотню лет.

Низкий поклон нашим ветеранам, мудрость, опыт и поддерж­ка которых не имеет цены.

Именно вы воспитали в нас чувство долга, ответственности и преданности своему делу, заложили те славные заводские традиции, которым мы следуем и по сей день.

Самые теплые слова поздравлений в адрес заводчан прозвучали от депутатов Мажилиса Парламен­та РК, руководства АО «Национальная компания «Казахстан инжиниринг», представителей Пограничной службы КНБ и Министерства обороны РК, руководителей предприятий Уральска, акимата Западно-Казахстанской области.

– Мы, западноказахстанцы, гордимся многолетней богатой историей завода, его уникальной продукцией, тем, что именно

в Уральске была заложена основа кораблестроения, – сказал аким области Гали Искалиев. – Каждый год мы наблюдаем, как спускают на воду катера и кораб­ли. Это праздник и событие для всех горожан. Но далеко не все представляют, какой масштабный, кропотливый труд стоит за этим. Постоянно улучшаются технические характеристики и электронное оснащение катеров и кораблей, ширится номенклатура выпускаемой продукции. Надеюсь, этот год по сравнению с прошлым завершится со значительным увеличением объемов производства.

Получен большой заказ – корабль водоизмещением более 700 тонн – это огромный вызов для завода и очередной его большой прогресс.

Думаю, с этим заданием предприятие успешно справится. Поздравляю всех вас с юбилеем, желаю оставаться всегда на плаву, в числе важных и лучших предприятий Казахстана!