Юбилей с размахом

По всей стране идет генеральная репетиция торжественных мероприятий накануне Дня государственных символов.

Идет такая репетиция и в Петропавловске. Размах понятен. В нынешнем году исполняется ровно 30 лет со дня принятия государственных символов Республики Казахстан!

4 июня в Петропавловске на площади государственных символов состоится церемония поднятия государственного флага. В честь госсимволов пройдет также автопробег от аэропорта по всем улицам областного центра до площади перед университетом. Состоится интеллектуально-познавательная игра среди представителей АНК СКО на знание истории госсимволов и памятных дат Республики Казахстан. Победители областного конкурса эссе на тему любви к родной стране получат награды.