Свежий выпуск Юбилей Союза писателей

В своем письме автор сообщил, что празднование 80-летнего юбилея Союза писателей Казахстана и республиканской газеты «Қазақ әдебиеті» было проведено на высоком уровне. В частности, в мероприятии приняли участие порядка 30 писателей из стран дальнего и ближнего зарубежья.

«Проведение столь масштабного мероприятия в первую очередь является свидетельством стабильности в стране и согласия в нашем обществе. Это заслуга Первого Президента страны, который сплачивает народ для достижения единой цели. Зарубежные гости дали высокую оценку дружбе и единству, а также поддержке, оказываемой гармоничному развитию литературы и духовного пространства», – говорится в письме.

Также отмечается, что 80-летний юбилей Союза писателей был воспринят творческим сообществом страны как продолжение важного интервью, которое Глава государства дал у подножия Улытау.

«В интервью прослеживается глубокое раздумье над сегодняшней судьбой казахского народа, целостностью нашего языка, религии и земли. Оно способствовало консолидации нации и ее сплочению, а также определению дальнейших направлений развития государства», – пишет председатель правления Союза писателей Казахстана.

В завершение Н. Оразалин от имени членов Союза писателей выразил благодарность Главе государства за внимание к вопросам развития отечественной литературы, сообщила пресс-служба Президента.



