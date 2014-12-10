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Юбилей Союза писателей
В своем письме автор сообщил, что празднование 80-летнего юбилея Союза писателей Казахстана и республиканской газеты «Қазақ әдебиеті» было проведено на высоком уровне. В частности, в мероприятии приняли участие порядка 30 писателей из стран дальнего и ближнего зарубежья.
«Проведение столь масштабного мероприятия в первую очередь является свидетельством стабильности в стране и согласия в нашем обществе. Это заслуга Первого Президента страны, который сплачивает народ для достижения единой цели. Зарубежные гости дали высокую оценку дружбе и единству, а также поддержке, оказываемой гармоничному развитию литературы и духовного пространства», – говорится в письме.
Также отмечается, что 80-летний юбилей Союза писателей был воспринят творческим сообществом страны как продолжение важного интервью, которое Глава государства дал у подножия Улытау.
«В интервью прослеживается глубокое раздумье над сегодняшней судьбой казахского народа, целостностью нашего языка, религии и земли. Оно способствовало консолидации нации и ее сплочению, а также определению дальнейших направлений развития государства», – пишет председатель правления Союза писателей Казахстана.
В завершение Н. Оразалин от имени членов Союза писателей выразил благодарность Главе государства за внимание к вопросам развития отечественной литературы, сообщила пресс-служба Президента.

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