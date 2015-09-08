Юбилейная марка

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Инеш БЕРЖАНОВА
Как отметил в приветственной речи заместитель Премьер-Министра Бердыбек Сапарбаев, к юбилею Казахского ханства было выпущено около 500 книг, переизданы труды Ильяса Есенберлина, Махмута Хайдара Дулати. А теперь выпускается в свет и почтовая марка с изображением казахского предводителя Абылай-хана.
– Мы хотим показать всему миру, что наша государственность имеет глубокие корни, – подчеркнул Б. Сапарбаев. – Казпочта поддержала инициативу и внесла свой вклад в развитие казахстанской идентичности.
В мероприятии также приняли участие вице-министр по инвестициям и развитию Сакен Сарсенов, руководство АО «Казпочта», депутаты Сената и Мажилиса Парламента. Дизайнер проекта Рахимжан Ахмедин надеется, что это не последний совместный проект художников и Казпочты. Необходимо развивать это направление и выпускать исторические марки на мировой рынок.
Художник уверен, что они будут интересны не только филателистам, но и простым гражданам, увлекающимся историей Казахстана, Центрально-Азиатского регио­на. По словам Р. Ахмедина, на марке представлена картина художника Айдоса Шахмардана.
– Мы взяли фрагмент картины, и я стал выстраивать под нее дизайн. В итоге получилась марка. Здесь изоб­ражено и колесо, символизирующее кочевой образ жизни казахов, и элементы юрты, которые также несут в себе важный смысл, – заключил Р. Ахмедин.
Тираж марки составит 5 040 штук, ее номинальная стоимость – 550 тенге.
К юбилею Казахского ханства будет приурочена и Международная научно-практическая конференция, которая пройдет в Назарбаев Университете в предстоящую пятницу. О своем участии в форуме уже заявили ученые из многих стран мира. Немало зарубежных историков, писателей и поэтов будет задействовано также в мероприятиях, которые состоятся в Национальной библиотеке. А еще к 550-летию ханства Национальный банк РК, как стало известно, выпустил юбилейную монету.

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