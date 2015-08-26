Свежий выпуск Юбилейная марка Гуляим ТУЛЕШЕВА

В мероприятии также участвовали председатель правления АО «Казпочта» Багдат Мусин, председатель Казахстанского союза юристов, председатель Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Парламента Рахмет Мукашев и другие.

Приветствуя собравшихся, Игорь Рогов отметил, что выпуск «Казпочтой» к юбилею Основного закона соответствующей марки свидетельствует о значимости этого события как для нашей страны, так и для международного сообщества.

«20 лет мы живем и руководствуемся Конституцией, автором которой стал Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. А потому выпуск и гашение юбилейной марки к этой важной государственной дате – серьезное событие. Несомненно, что данный почтовый знак вызовет большой интерес и оставит заметный след в истории филателии», – отметил он.

После процедуры гашения от имени Конституционного совета его руководитель вручил главе АО «Казпочта» Багдату Мусину памятный экземпляр Основного закона на трех языках.

Автором марки из серии «Памятные и юбилейные даты» стал казахстанский художник Куат Ибрайшин. Изделие выпущено в форме марочного листа размером 130 х 108 мм. Размер самой марки, а в листе их 8 штук, составляет 26 х 36 мм. Знак почтовой оплаты, выпущенный тиражом 5 тыс. экземпляров, отпечатан на банкнотной фабрике Нацио­нального банка РК.



