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Юбилейная сессия
Александр Бри

Вопросы укрепления общественного согласия и межнационального единства обсуждались на ХХ сессии столичной Ассамблеи народа Казахстана.

Тема юбилейной, 20-й сессии Ассамблеи народа Казахстана города Нур-Султана, была обозначена так: «Новый Казахстан – эффективное государство с сильным гражданским обществом».

Участие в мероприятии приняли депутаты Мажилиса Парламента и маслихатов, представители государственных органов, столичных этнокультурных объединений, научно-экспертной группы АНК Нур-Султана, Совета общественного согласия, Совета матерей, молодежи. В ходе сессии обсуждалась роль столичной ассамблеи в реализации поручений и задач, поставленных Главой государства на XXXI сессии АНК.

– Касым-Жомарт Токаев на XXXI сессии АНК назвал безусловной заслугой ассамблеи то, что за годы своего существования она способствовала укреплению граж­данского единства. При этом Президент подчеркнул: фундаментальным компонентом политической модернизации выступает принцип «мы разные – мы равные», – напомнил заместитель акима столицы Берик Джакенов, выступая на сессии.

Говоря о задачах, стоящих перед столичной АНК, он отметил необходимость качественного присутствия ассамблеи и ее членов в информационном пространстве, в особенности в социальных сетях, от чего зависит и понимание гражданами сути деятельности АНК, и эффективность информ­политики в целом.

Учитывая поручение Президента по усилению правозащитной деятельности АНК, необходимо ответственно подойти к решению задачи по организации обучения этномедиаторов. Также задачи по построению Нового Казахстана, модернизации государства и общества требуют консолидации и совместных усилий всех конструктивных сил общества, и ассамблея должна быть в гуще этой работы.

Заместитель заведующего Сек­ретариатом АНК Администрации Президента РК Индира Рыстина обратила внимание на то, что сессия столичной АНК проходит в период практической реализации политических реформ, изложенных в мартовском Послании Президента народу. А 5 июня успешно состоялся общенациональный референдум по поправкам в Конституцию.

– Проведенный с 7 по 9 июня Службой центральных коммуникаций при Президенте РК ­экспресс-опрос показал высокий уровень удовлетворенности населения результатами референдума – его выразили 77% опрошенных. 76% граждан считают, что принятые поправки в Основной закон помогут улучшить ситуацию в стране. 83% опрошенных казахстанцев поддерживают направленный на реформы политический курс Президента Касым-Жомарта Токаева, – рассказала спикер.

Она также отметила, что эти данные очень тесно коррелируют с результатами социозамеров Института прикладных этнополитических исследований. Так, во втором квартале текущего года 94% респондентов расценивали этнополитическую ситуацию как благополучную; положительно относятся к представителям других этносов более 90%; государственную политику по сохранению межэтнического согласия в Казахстане поддерживают 88% опрошенных.

По словам Индиры Рыстиной, полученные данные свидетельствуют, что укрепление межэтнического согласия и продолжение политических реформ – два неразрывно связанных друг с другом процесса. При этом она выразила уверенность: ассамблея непременно станет активным участником происходящих в стране преобразований.

Заместитель руководителя Сек­ретариата АНК также подчеркнула: сам факт того, что именно на сессии АНК Глава государства предложил провести всенародный референдум, свидетельствует – ассамблея является общенародной площадкой для продвижения и обсуждения вопросов стратегического развития государства, а институт АНК выступает неотъемлемой частью программы политических реформ.

Она также добавила, что 12 представителей АНК войдут в сос­тав нового института Ұлттық Құрылтай, первое заседание которого состоится 16 июня.

Заведующий кафедрой университета «Туран-Астана», доцент, кандидат филологических наук Владимир Шнайдер, сам выступавший на казахском языке, говорил о важности изучения государственного языка каждым гражданином страны.

Заместитель председателя Дунганского этнокультурного объединения «Юнчи» Даут Генхузов подчеркнул, что долгом каждого гражданина является добросовестный труд во имя сохранения мира и стабильности в стране. Председатель Совета матерей АНК столицы Алтынай Танирбергенова рассказала о работе, проводимой возглавляемой ею структурой.

Руководитель Медиа-центра столичной АНК Равиль Валеев отметил необходимость повышения эффективности информационной работы.

В ходе сессии также состоялись выборы общественных заместителей председателя Ассамблеи народа Казахстана города Нур-Султана на 2022–2023 годы. Ими стали директор Дворца «Жастар» Сергей Солодовников и заместитель председателя этнокультурного объединения корейцев Роза Пак.

В завершение сессии активисты столичной АНК были награждены благодарственными письмами за значительный вклад в укрепление межэтнического согласия и активное участие в общественной жизни столицы.

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