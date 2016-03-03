​Юбилейные звезды «Арая»

В выставочном центре «Корме орталыгы» завершился конкурс молодых талантов «Арай-2016». Он проходил уже в 20-й раз и отличался не только массовостью, но и ­форматом: областное управление культуры решило сделать его совместно с телекомпанией «Казахстан-Шымкент» в форме телепроекта. Все этапы состязания и, конечно же, финальный гала-концерт, в ходе которого состоялась церемония награждения победителей, южане смогли смотреть в прямой трансляции.

– На небосклоне конкурса засветилось очень много звездочек, – такое мнение высказал председатель жюри композитор Айжигит Асанов. – Наверное, потому, что конкурс юбилейный. Порадовало, что большинство участников артистичны, с хорошо поставленными голосами, уверенно держатся на сцене. То же самое можно сказать и о ведущих: отличная дикция, запросто импровизируют, и по всему видно, что вести массовые мероприятия – их стихия.

Конкурс собрал 273 участника из всех районов Южного Казахстана, это юноши и девушки в возрасте от 16 до 25 лет. Ученица 11-го класса Ленгерской средней школы Олеся Хоменко впервые вышла на большую сцену. Опыт выступлений на школьных и городских мероприятиях позволил самой юной участнице уверенно обогнать многих соперников и выйти в финал в числе 22 исполнителей и 11 ведущих. Уже среди них жюри определило победителей.

Гран-при достался солисту Багдату Сейитбеку из Шымкента, на первом месте исполнительница из Сузакского района Арайлым Койшикбаева. Второе место разделили Болат Курманалиев из Толебийского района и Аян Толеген из Шымкента. На третьем месте тоже представители областного центра и Толебийского района – Каламкас Сейилхан и Жамбыл Курбаналиев.

Среди ведущих три из четырех призовых мест достались шымкентцам. Главный приз «Арая-2016» вручен Бакдаулету Мамытову, награду за первое место получил Жансейит Иген, за третье – Лейла Оспанова. А вот на втором месте оказался представитель Тюлькубасского района Алмат­ Дуйсембаев.