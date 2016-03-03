​Юбилейные звезды «Арая»

Любовь ДОБРОТА, Шымкент

В выставочном центре «Корме орталыгы» завершился конкурс молодых талантов «Арай-2016». Он проходил уже в 20-й раз и отличался не только массовостью, но и ­форматом: областное управление культуры решило сделать его совместно с телекомпанией «Казахстан-Шымкент» в форме телепроекта. Все этапы состязания и, конечно же, финальный гала-концерт, в ходе которого состоялась церемония награждения победителей, южане смогли смотреть в прямой трансляции.

– На небосклоне конкурса засветилось очень много звездочек, – такое мнение высказал председатель жюри композитор Айжигит Асанов. – Наверное, потому, что конкурс юбилейный. Порадовало, что большинство участников артистичны, с хорошо поставленными голосами, уверенно держатся на сцене. То же самое можно сказать и о ведущих: отличная дикция, запросто импровизируют, и по всему видно, что вести массовые мероприятия – их стихия.

Конкурс собрал 273 участника из всех районов Южного Казахстана, это юноши и девушки в возрасте от 16 до 25 лет. Ученица 11-го класса Ленгерской средней школы Олеся Хоменко впервые вышла на большую сцену. Опыт выступлений на школьных и городских мероприятиях позволил самой юной участнице уверенно обогнать многих соперников и выйти в финал в числе 22 исполнителей и 11 ведущих. Уже среди них жюри определило победителей.

Гран-при достался солисту Багдату Сейитбеку из Шымкента, на первом месте исполнительница из Сузакского района Арайлым Койшикбаева. Второе место разделили Болат Курманалиев из Толебийского района и Аян Толеген из Шымкента. На третьем месте тоже представители областного центра и Толебийского района – Каламкас Сейилхан и Жамбыл Курбаналиев.

Среди ведущих три из четырех призовых мест достались шымкентцам. Главный приз «Арая-2016» вручен Бакдаулету Мамытову, награду за первое место получил Жансейит Иген, за третье – Лейла Оспанова. А вот на втором месте оказался представитель Тюлькубасского района Алмат­ Дуйсембаев.

Популярное

Все
Интриги Первой лиги
Наступила эра больших игр
Где смех и драма учат не молчать
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
Поисковики отправились на остров Сахалин
Интеллектуал эпохи независимости
Стал символом свободы и единства
Библиотека нового времени
Дело мастера живет
Бегом к своей мечте
Музей пригласил в путешествие
Танец, несущий праздник
Ветераны футбола в 70 и 80 лет сохраняют активность, продолжая выходить на поле
Поехали кататься?
Как выглядели Туркестан и Бухара в XVII веке
Поливной сезон проходит штатно
Чтобы лето даром не прошло
«…И недаром мы сильны»
Завершает работу Международная школа геномики и биоинформатики
Все дело в ассоциации
Новый вид змей обнаружили в Китае
Достойный путь генерала Уразова
Пять лет на защите прав граждан
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП
Болгария одержала сенсационную победу на «Евровидении-2026»
Казахи в древнем Египте? Да!
Международная выставка «Leonardo da Vinci: Genius of the Renaissance» прошла в Астане
Когда оживает история
В Астане запустили новую систему контроля против незаконной парковки
Казахстан – Кения: Курс на конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество
Внимание боеготовности войск и технологическому переоснащению
Горы должны стать доступными для всех: эксперт о проекте Almaty Superski
Возрождая легендарные породы
Бектенов обсудил с экспертами Всемирного банка меры по увеличению притока инвестиций в экономику Казахстана
От отдыха дикарем к полноценному комфорту
Голос Олжаса
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Над городом плывет шашлычный дым
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Вручены государственные награды от имени Президента
Город, соединявший континенты
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Дух романтики и героизма
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Где в мире больше всего рождается детей
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Триумфальный Кубок Победы
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг
Новый предмет для нового поколения
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане
Казахстанские ученые исследуют препарат против аллергии на полынь
Температурные качели: Казахстан накроют жара и весенние заморозки

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]