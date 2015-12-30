​Юбилейный «Хабар»

Об итогах работы агентства «Хабар» за 2015 год журналистам также рассказали Ринат Кертаев – генеральный продюсер дирекции производства программ, Сандугаш Рахимжанова – директор дирекции программ телеканала «Хабар» и директор канала «Білім және Мәдениет» Александр Аксютиц.

В череде юбилейных дат года – 550-летия Казахского ханства, 70-летия Великой Победы и других – не затерялось и 20-летие со дня основания агентства, и это знаменательное событие творческий коллектив встретил достойно. К 70-летию Великой Победы была проведена республиканская акция «Жеңіске құрмет!» («Спасибо за Победу»). Этот социальный проект был инициирован самими хабаровцами, которые перечислили однодневный заработок в специальный фонд, на средства которого были приобретены подарки 74 ветеранам, проживающим по всему Казахстану. Состоялись посадка именной аллеи в Астане и турнир по мини-футболу среди СМИ.

Помимо социальных мероприятий, агентство «Хабар» осуществило ряд крупных эфирных проектов, в числе которых трансформация службы новостей, производство крупных шоу-проектов и масштабных биографических телесериалов. В эфире «Хабара» вышло более 3 500 программ, отснято десять телесериалов. К слову, «Хабар» – единственный в стране, кто снимает биографические сериалы. Это, например, многосерийный художественный фильм «Құстар әні», снятый к 90-летию легендарного композитора и дирижера Нургисы Тлендиева.

Агентство поддержало масштабный новогодний проект фонда «Дара» – «Елка желаний», и желания 37 детей с ограниченными возможностями, находящихся на надомном обу­чении в Астане, были исполнены.

На 80% обновилась сетка вещания канала «Білім және Мәдениет», где акцент сделан на культурно-познавательный контент, кроме того, уделено особое внимание жанру документалистики. Запущено 25 новых проектов: «Тайны и судьбы великих казахов», «Секреты музеев», «Летопись Степи», «Неизвестный Казахстан» и другие.

Среди достижений – программа Single Market, которая стала победителем международного конкурса, а «24.KZ» победил в номинации «TV новости года» национальной премии «Народный любимец-2015».

Как всегда, на предстоящий год у «Хабара» планов громадье. Среди них можно выделить вступление агентства в Европейский вещательный союз (ЕВС) в качестве ассоциированного члена. Это позволит приобретать лицензионные права на трансляцию различных международных ТВ-продуктов по более привлекательным ценам, нежели на рынке, и закрепить партнерские взаимоотношения со всеми членами ЕВС. Конечно, ждут зрителей в 2016-м и новые программы, сериалы, проекты. Хабаровцы обещали: будет интересно.