​Юбилейный «Хабар»

Бектур КАДЫРОВ

Об итогах работы агентства «Хабар» за 2015 год журналистам также рассказали Ринат Кертаев – генеральный продюсер дирекции производства программ, Сандугаш Рахимжанова – директор дирекции программ телеканала «Хабар» и директор канала «Білім және Мәдениет» Александр Аксютиц.

В череде юбилейных дат года – 550-летия Казахского ханства, 70-летия Великой Победы и других – не затерялось и 20-летие со дня основания агентства, и это знаменательное событие творческий коллектив встретил достойно. К 70-летию Великой Победы была проведена республиканская акция «Жеңіске құрмет!» («Спасибо за Победу»). Этот социальный проект был инициирован самими хабаровцами, которые перечислили однодневный заработок в специальный фонд, на средства которого были приобретены подарки 74 ветеранам, проживающим по всему Казахстану. Состоялись посадка именной аллеи в Астане и турнир по мини-футболу среди СМИ.

Помимо социальных мероприятий, агентство «Хабар» осуществило ряд крупных эфирных проектов, в числе которых трансформация службы новостей, производство крупных шоу-проектов и масштабных биографических телесериалов. В эфире «Хабара» вышло более 3 500 программ, отснято десять телесериалов. К слову, «Хабар» – единственный в стране, кто снимает биографические сериалы. Это, например, многосерийный художественный фильм «Құстар әні», снятый к 90-летию легендарного композитора и дирижера Нургисы Тлендиева.

Агентство поддержало масштабный новогодний проект фонда «Дара» – «Елка желаний», и желания 37 детей с ограниченными возможностями, находящихся на надомном обу­чении в Астане, были исполнены.

На 80% обновилась сетка вещания канала «Білім және Мәдениет», где акцент сделан на культурно-познавательный контент, кроме того, уделено особое внимание жанру документалистики. Запущено 25 новых проектов: «Тайны и судьбы великих казахов», «Секреты музеев», «Летопись Степи», «Неизвестный Казахстан» и другие.

Среди достижений – программа Single Market, которая стала победителем международного конкурса, а «24.KZ» победил в номинации «TV новости года» национальной премии «Народный любимец-2015».

Как всегда, на предстоящий год у «Хабара» планов громадье. Среди них можно выделить вступление агентства в Европейский вещательный союз (ЕВС) в качестве ассоциированного члена. Это позволит приобретать лицензионные права на трансляцию различных международных ТВ-продуктов по более привлекательным ценам, нежели на рынке, и закрепить партнерские взаимоотношения со всеми членами ЕВС. Конечно, ждут зрителей в 2016-м и новые программы, сериалы, проекты. Хабаровцы обещали: будет интересно.

На кортах планеты
ИИ, один сплошной ИИ?
Дневник Азиады
Забег, где важен каждый километр
Борьба за лидерство обостряется
Очередной титул Ангелины
Сохранить транзитные позиции
Депутаты рассмотрят закон о госслужбе
Объединять эпохи и культуры
Человек, опередивший время
22 медали – в копилке страны
Казахстан и Израиль наращивают взаимодействие
Из разрозненных фрагментов создать единое целое
От политических деклараций – к конкретным действиям
Кубок мира в Фос-ду-Игуасу
Посадили тысячу деревьев
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения о взаимодействии государств – участников СНГ при обмене данными мониторинга радиационной обстановки
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения о стратегическом партнерстве в области производства и передачи зеленой энергии между Азербайджанской Республикой, Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан
Капитан «Манчестер Юнайтед» повторил достижение Роналду
В акимате Астаны заявили о полной готовности системы ЛРТ к запуску
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Бизнес-омбудсмен предложил отложить законопроект АЗРК по вопросам конкуренции
Ожидается строительство еще двух заводов
Триумфальный Кубок Победы
Дух романтики и героизма
Над городом плывет шашлычный дым
Школьная библиотека задает формат обучения
Спикер Сената зачитал телеграмму соболезнования от Президента
«Тобол» и «Актобе» разочаровывают болельщиков
Что изменилось в миграционной политике Казахстана
Президента Монголии встретили в Акорде
Инклюзия как стратегический приоритет
К проактивному реагированию на киберугрозы
В Астане проходит Региональный экологический саммит
Годами в бегах
UFC анонсировал турнир с участием казахстанских бойцов
Субботнику дождь не помеха
Услышать голос Земли
Начинается сезон фонтанов
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы
В Астане изменили схему движения автобусов
Для учебы и спорта

