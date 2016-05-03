Юбилейный конкурс "Жас канат-2016" пройдет в Астане

Фото с сайта astana.gov.kz
Юбилейный республиканский конкурс молодых исполнителей "Жас канат-2016" вновь соберет талантливых певцов из разных уголков страны на одной площадке в столичном Дворце Мира и Согласия с 16 по 22 мая, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу городского акимата.
Как отмечается, в этом году фестивалю исполняется 25 лет, поэтому творческое состязание будет особенно красочным и незабываемым.
"Отбор участников уже завершен – в этом году их 14. Самой юной участнице 15 лет, а самый взрослый недавно отметил свое 28-летие. Конкурсанты приедут из Актобе, Уральска, Семея, Усть-Каменогорска, Алматы, Талдыкоргана, Шымкента, Жезказгана и Караганды. Астану будут представлять три исполнителя", – говорится в распространенной информации.
"Первый конкурс "Жас канат" стал действительно огромным событием для казахстанской эстрады и для нас, тогда молодых исполнителей, началом творческой карьеры. На "Жас канате" образца 1992 года были высокие требования к конкурсантам, эта планка по сей день остается эталоном уровня профессионализма и подготовленности исполнителей. Конкурсантам я желаю удачи и долгой, успешной творческой жизни", – сказал казахстанский исполнитель Медеу Арынбаев.