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Юбилейный Саммит ЕС открылся в Риме при повышенных мерах безопасности
Саммит 27 стран – членов Евросоюза, посвященный празднованию 60-летия Римского договора, открылся на Капитолийском холме в итальянской столице, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

Как отмечается, встреча глав государств и правительств проходит при повышенных мерах безопасности, так как власти опасаются возникновения беспорядков, которые могут произойти во время манифестаций как сторонников, так и противников единой Европы.

Лидеры ЕС собрались в знаковом месте – во дворце Консерваторов (Палаццо-дей-Консерватори) на Капитолийском холме, где расположен знаменитый столичный музей, в зале Горициев и Куриациев. Именно там 60 лет назад лидеры шести государств, считающихся основателями ЕС – Германии, Италии, Франции, Бельгии, Нидерландов и Люксембурга, подписали международный договор о ликвидации всех преград на пути свободного передвижения людей, товаров, услуг и капитала. Этот документ стал продолжением Европейского объединения угля и стали, договор о создании которого был подписан в Париже в 1951 году и лег в основу Европейского экономического сообщества и всех последующих договоров ЕС.

"Сегодня, для того чтобы подняться на один из главных холмов Рима, более тысячи аккредитованных на саммите журналистов должны были с 6 утра простоять несколько длинных очередей. Сам центр города полностью перекрыт, закрыты основные достопримечательности, включая Колизей. Несмотря на то что охрану правопорядка обеспечивают около 5 тысяч полицейских и военных, и власти Рима, и жители столицы, и журналисты опасаются беспорядков, которые могут устроить манифестанты", – пишет агентство.

"Нынешний саммит проходит без участия Великобритании, жители которой в июне прошлого года приняли решение покинуть Евросоюз. Именно это обстоятельство омрачает долгожданный юбилей, который, как ожидают лидеры ЕС, теперь должен стать моментом перерождения сообщества и открыть новую страницу в его истории. В связи с этим по завершении торжественной части саммита состоялось подписание исторической декларации, которая должна определить основные направления развития будущего Евросоюза, но уже без участия Соединенного Королевства", – говорится в информации.

Торжественная церемония подписания документа состоялась также на Капитолийском холме. Главы государств и правительств сообщества по очереди подходили к столу президиума, чтобы публично подписать декларацию.

В 15-минутном процессе особое внимание журналистов привлекла премьер-министр Польши Беата Шидло, которая, подойдя к документу, сделала небольшую паузу, как будто засомневалась, подписывать его или нет. Однако через несколько секунд улыбнулась и поставила свою подпись.

Последними декларацию подписали главы институтов ЕС – Евросовета Дональд Туск, Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, Европарламента Антонио Таяни.

Декларация определяет четыре задачи развития сообщества без Великобритании. В документе говорится, что лидеры ЕС договорились о приверженности работать по "римской повестке", она состоит из следующих принципов: "безопасная Европа", "процветающая и устойчивая Европа", "социальная Европа", "более сильная на мировой сцене Европа".

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