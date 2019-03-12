​Юбилейный сезон

В эти выходные в Австралии стартует главная автогонка планеты – «Формула-1». Сезон 2019 года – особый в мире автогонок, так как он будет 70-м в истории «Формулы-1». В пятницу и субботу в Мельбурне пройдут свободные заезды и квалификация, а уже в воскресенье лучшие команды мира вступят в основную борьбу.

Напомним, что чемпионат мира по кольцевым автогонкам на автомобилях с открытыми колесами проводится каждый год и состоит из отдельных этапов (имеющих статус Гран-при). Пилоты соревнуются за титул чемпиона мира, а команды – за Кубок конструкторов. Кстати, в нынешнем сезоне пройдет и тысячный Гран-при с момента организации первенства планеты в 1950 году. Этой гонкой станет Гран-при Китая, запланированный на 14 апреля.

Один из главных вопросов, которым задаются как специалисты, так и болельщики, – какая же из машин сейчас самая быстрая. Не секрет, что «Феррари» и «Мерседес» – 2 главных гранда современной «Формулы-1», сражение которых уже 3-й год подряд остается главным сюжетом чемпионата.

С 2014 года «серебряные стрелы» доминировали над всеми, но в 2017-м «Феррари», которые все-таки вспомнили свою легендарную историю, удалось подтянуться к лидерам, а в прошлом году сражение команд шло на равных.

В этот раз супермашина из Италии вполне может оказаться быстрее, по крайней мере об этом говорит анализ предварительных тестов и заездов. Так, четырехкратый чемпион мира немец Себастьян Феттель на «феррари» в испанской Барселоне на предсезонных заездах на 3 тысячных секунды (да-да, здесь преимущество рассчитывается в тысячных долях секунды!) был быстрее пятикратного чемпиона мира британца Льюиса Хэмилтона на «мерседесе».

С учетом различных факторов аналитики британской BBC подсчитали, что «феррари» уже сейчас способна проехать круг в Барселоне за 1:15.720, в то время как «мерседес» потенциально на пять десятых медленнее. Это же показали и компьютеры, на которых провели синх­ронную симуляцию гонки.

Как все окажется на самом деле, узнаем уже в ближайшее время. Ведь, помимо просто технических данных, всегда присутствует и множество других факторов, в первую очередь – мастерство пилотов.