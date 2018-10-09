​Юбилейный сезон

Очень интересный проект все-таки нашел свое место в баскетбольном мире. Приятно, что одним из основателей уникальной Лиги можно считать и Казахстан, который с первых лет делегировал сюда лучшую команду своей страны – Президентский баскетбольный клуб «Астана». За 10 лет в Лиге ВТБ участвовали 11 стран – Казахстан, Россия, Украина, Беларусь, Литва, Латвия, Эстония, Финляндия, Чехия, Грузия, а с нынешнего года и Польша. В нынешнем юбилейном сезоне схватки между собой проведут 9 российских команд – московский ЦСКА, подмосковные «Химки», саратовский «Автодор», красноярский «Енисей», краснодарский «Локомотив–Кубань», казанский УНИКС, «Зенит» из Санкт-Петербурга и «Парма» из Перми, а также 5 дружин из других стран. Помимо «Астаны» за звание сильнейших поборются: рижский ВЭФ, минский «Цмоки-Минск», «Калев» из Таллина и новичок – «Зелена Гура» из одноименного города.

Первый поединок сильнейший клуб нашей страны провел на своей площадке против самого титулованного клуба СССР, России и одного из самых известных коллективов мира – московского ЦСКА. Результат, конечно же, был ожидаем, и наша команда потерпела поражение со счетом 61:86, но при этом показала довольно неплохую игру против безусловного фаворита чемпионата. Гости убедительно выиграли борьбу за подборы (42–29) и набрали после потерь соперника 25 очков, пропус­тив в подобных ситуациях только 7. При этом «Астана» реализовала 57% бросков с игры против 50% у москвичей и набрала из трехсекунд­ной зоны 36 очков, пропустив 32. Самым результативным игроком встречи с 18 очками стал центровой ЦСКА Отелло Хантер, а у нас отличился американский центровой Джеффри Гроселл, набравший 14 баллов.

Следующую игру столичный клуб проведет в Минске 13 октября, и здесь мы надеемся, что наш клуб добьется первой победы в сезоне.