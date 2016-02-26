​Юбилею акына посвящается

Книга была представлена в Казахском государственном женском педагогическом университете в рамках международной научно-теоретической конференции «Жамбыл Жабаев – народный поэт Великой степи», посвященной 170-летию выдающегося акына-импровизатора. Она вышла в московском издательстве «Художественная литература». Предисловие к книге написано Главой государства Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым.

Данное издание представляет собой наиболее полное жизнеописание самобытного поэта, творчество которого вошло в духовную сокровищницу Казахстана. Значимость книги и в том, что в основе сегодняшних интеграционных процессов лежит в первую очередь духовная составляющая, заложенная выдающимися деятелями культуры и искусства. Одним из них был великий Жамбыл, ставший символом дружбы русского и казахского народов.