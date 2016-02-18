​Юг богат теплицами

В истории этих предприятий немало общего. К примеру, их учредители воспользовались возможностями программы «Дорожная карта бизнеса-2020» и за счет этих средств провели инженерную инфраструктуру, решив вопросы газификации, электрификации и водоснабжения. Также хозяйства получили частичное льготное финансирование по линии ТОО «Каз­АгроФинанс».

Южный Казахстан еще несколько лет назад сделал ставку на развитие тепличных хозяйств. Сегодня они размещены на площади 1 025 га (87% от общего объе­ма по стране). При этом площадь производственных теплиц составляет 50,4 га, а фермерских – 970,7 га. Основная их масса сосредоточена в Сарыагашском и Ордабасынском районах, Туркестане и Шымкенте. За минувший год земледельцами собрано и реализовано более 170 тыс. тонн сельскохозяйственной продукции, выращенной в закрытом грунте.

Также А. Мамытбеков провел совещание в Шымкенте, на котором были обсуждены основные вопросы, касающиеся дальнейшего развития аграрной отрасли.