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ЮКМА: ребрендинг и инвестиции
Любовь Доброта, Шымкент

Масштабные перемены совпали с подготовкой к 40-летнему юбилею вуза, начинавшего свою историю как филиал Алма-Атинского государственного медицинского института. Вуз не раз менял свое название, смещал акценты в подготовке кадров, при этом неизменно оставаясь популярным у молодежи, решившей связать свою профессиональную деятельность со здравоохранением.

Учредитель академии – бизнесмен, меценат и депутат областного маслихата Серикжан Сейтжанов инициировал грандиозные перемены в вузе, касающиеся организации учебного процесса и материально-технического обеспечения. Здесь появились новый учебный корпус площадью 7 000 кв. м, общежитие на 530 мест, техническое оборудование и тренажеры, позволяющие студентам и слушателям курсов повышения квалификации отрабатывать профессиональные навыки на симуляционных муляжах и тренажерах, операционных роботах. Для Центра практических навыков приобретен даже знаменитый стол Пирогова последнего поколения, который имеют считанные медицинские вузы страны. Анатомический стол стал наглядным пособием по строению человеческого организма и его систем, зная которые медперсонал способен своевременно выявить патологию у пациента и назначить оптимальное лечение.

Изменился подход к обучению и в медицинском колледже. Возглавив академию, ректор вуза Мырзабек Рысбеков подписал меморандум с руководителем управления здравоохранения Шымкента, а также договоры с главными врачами лечебных учреж­дений Шымкента и Туркестанской области о сотрудничестве в области подготовки квалифицированных специалистов на их клинических базах, чтобы студенты имели возможность получать практические навыки.

У академии пока нет своей клиники, но собственник вуза готовится ее построить. Через 3 года в Шымкенте возведут университетскую клинику на 1 000 коек, в которой можно будет получить высокотехнологичную медицинскую помощь, которая сейчас оказывается в республиканских центрах. Появится ряд уникальных медуслуг, которых нет в Казахстане. В состав клиники войдут центр ядерной медицины, отделения кардиохирургии, нейрохирургии, лучевой терапии, трансплантации органов и другие.

Уже сегодня открыт ряд новых специальностей, включая «педиат­рию» и «стоматологию». Академия готовит магистров последипломного образования по специальнос­тям «общественное здравоохранение», «медицина», «фармация» и «сестринское дело», резидентов по новым образовательным программам по неврологии и педиатрии, по акушерству и гинекологии, общей хирургии, кардиологии, инфекционным болезням, лучевой диагностике. Уже скоро академия будет готовить анестезиологов и реаниматологов, офтальмологов, детских хирургов, пульмонологов, клинических фармакологов и онкологов. Уже осенью предстоит зачисление молодых ученых для обучения в докторантуре по специальности «фармация», в перспективе будет также открыта докторантура по медицине.

В ближайших планах учредителя значится строительство Казахского инновационного университета, в сос­тав которого войдет и ЮКМА. Для реализации проекта в Шымкенте уже выделено 150 га земли. В учебном заведении будут получать знания не только по медицине, но и по химии, технологии и высшей школе бизнеса. На территории учебного заведения будут построены социальные объек­ты и жилые дома.

В академии сейчас обучаются около 4 000 студентов. Их число предполагается удвоить, причем в основном за счет приема иностранцев. Третий год в стенах академии обучается молодежь из Индии. Планируется прием студентов из Иордании, Пакистана. Сейчас вуз принял студентов из медвузов Казахстана и соседней России и Узбекистана, приехавших на практику по ботанике и фармакогнозии. Для удобства обучающихся создан Центр обслуживания студентов.

Инвестиции в развитие вуза стимулируют сотрудников вуза работать над собой, чтобы повысить уровень подготовки и кадров. И первые результаты уже есть. Республиканский центр развития здравоохранения МЗ РК в мае подвел итоги рейтинговой оценки медвузов, НИИ и НЦ по показателям научной и инновационной деятельности за 2018 год. По показателям научной активности персонала 3-е место занимает Южно-Казахстанская медицинская академия.

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