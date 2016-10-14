​ЮКО в больших деньгах не нуждается

Темой очередного заседания Комитета по финансам и бюджету Мажилиса Парламента стало «Выравнивание бюджетной обеспеченности и стимулирование роста налогового потенциала региона как одна из основных функций межбюджетного регулирования». В его работе приняли участие 12 мажилисменов, депутаты областного мас­лихата, председатель Комитета государственных доходов Даулет Ергожин. Открывая совещание, аким области Жансеит Туймебаев отметил, что за последние 7 лет бюджет области увеличился в 2,5 раза и составляет сейчас 559 млрд тенге. Перед руководством области стоит задача рачительно использовать финансы, чтобы экономика региона и социальная сфера могли получить максимальную отдачу от каждого вложенного тенге.

По информации, озвученной в ходе работы выездного заседания Ерболом Садыром, заместителем акима области, за 2014–2016 годы из республиканского бюджета региону выделена субвенция в размере 765,7 млрд тенге, в том числе в 2014 году – 254,7 млрд тенге, в 2015 году – 255,2 млрд тенге, в текущем – 255,8 млрд тенге. Область смогла решить целый ряд застарелых проблем, вызванных спецификой региона, – густонаселенностью и высокими демо­графическими показателями, которые год от года демонстрируют рост.

За годы независимости в области открыта 1 491 дошкольная организация, уровень охвата детей дошкольным образованием вырос с 14 до 83,3%. Построено 444 новых школ, решены вопросы 117 аварийных учреждений образования. Введены в эксплуатацию 347 новых объектов в сфере здравоохранения. Кроме того, сдано в эксплуатацию 8,9 млн кв. м жилья, и более 100 тыс. семей получили квартиры. Вырос уровень обеспечения центральным водоснабжением с 51,9 до 71,3%, почти вдвое увеличилось число южан, пользующихся природным газом. Уровень безработицы сократился до 5,2%. Наряду с этим увеличилась заработная плата учителей, работников здравоохранения и учреждений, финансируемых из республиканского бюджета.

Но даже такой заметный прогресс не решает многие социальные проблемы региона. Достаточно сказать, что в Южном Казахстане самый низкий показатель подушевого финансирования: на одного человека приходится 165 тыс. тенге бюджетных расходов. Уровень бюджетных поступлений тоже один из самых низких в стране – всего 35 тыс. тенге в пересчете на одного жителя области. Между тем чем больше в регионе проживает населения, тем больше должна быть доходная часть бюджета. Сейчас это требование не выполняется, и необходимо сделать еще очень много, чтобы добиться выравнивания бюджетной обеспеченности.

Участники встречи подняли ряд наболевших вопросов, среди которых увеличение финансирования системы образования, выравнивание условий жизни в сельской глубинке с городами, улучшение медицинского обслуживания. Депутат областного маслихата Умирзак Мельдеханов выразил недо­умение по поводу получения бесплатной медицинской помощи, предполагающей покупку лекарств непосредственно пациентом. Есть вопросы у народного избранника и к работе медицинского портала, поскольку люди, живущие в отдаленных районах, практически не могут воспользоваться высококвалифицированной медицинской помощью.

– В здравоохранении, и это проблема не только Южно-Казахстанской области, к сожалению, стерлась грань между платным и бесплатным лечением, – считает Г. Карагусова. – Мы обратились в Министерство здравоохранения и социальной защиты с предложением разработать четкие стандарты обслуживания. И хотели бы посмотреть, соблюдаются ли они в ЮКО? Очевидно, что по медицинскому страхованию бесплатный гарантированный пакет будет четко отслеживаться. Сейчас же выявляется много проблем и в здравоохранении, и в образовании.

В последние годы местным исполнительным органам была дана возможность самостоятельно принимать решения по социально-экономическому развитию регионов. Для равномерной обеспеченности местных бюджетов, решения проблемных вопросов районов и городов в течение последних трех лет выделялись трансферты из областного и республиканского бюджетов. Также при расчете были определены проценты расщепления регулируемых налогов, половина из которых оставалась в районах. Это стимулировало на местах расширение налогового потенциала и увеличение налоговой базы. Только за счет этого местный бюджет за последние три года дополнительно пополнился 22,3 млрд тенге.

– Мы узнали, что ЮКО в больших деньгах не нуждается, она нуждается в вопросах неизъятия ряда налогов, учитывая, что регион в сравнении с прошлым годом собрал наполовину налогов больше, – к такому выводу пришла Г. Карагусова по итогам работы выездного заседания комитета. – Это говорит о том, что здесь развивается предпринимательство, люди получают неплохую заработную плату, и она выходит из тени. Теперь надо думать над тем, как сделать, чтобы все граждане уплачивали сполна налоги, независимо от того, где и кем они работают.