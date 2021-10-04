Финал в женском одиночном разряде вызвал повышенный интерес, так как в главном матче встретились любимица местной публики – первая ракетка турнира и 47-я ракетка планеты казахстанка Юлия Путинцева и 89-й номер рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) Алисон ван Эйтванк из Бельгии, сообщает пресс-служба Федерации тенниса Казахстана.

Путинцева была очень близка к победе на домашнем турнире, но, к сожалению, не хватило совсем немного. В первом сете, продлившемся всего 25 минут, Юлия просто смела Ван Эйт­ванк, сделав при этом три брейк-пойнта – 6:1.

Вторую партию бельгийка начала с брейка. Однако в четвертом гейме на подаче соперницы казахстанка восстановила равновесие, а затем и вовсе вышла вперед – 3:2. В седьмом и восьмом геймах оппонентки обменялись брейками. Тем не менее Алисон удалось заб­рать вторую партию – 6:4.

Решающий сет проходил по сценарию второй партии. Соперницы обменялись брейками уже в начале. В седьмом гейме бельгийка вновь взяла подачу казахстанки, затем на своей довела счет до 5:3 и уже в следующем розыгрыше брейком победила – 6:4. Таким образом Алисон стала сильнейшей в Нур-Султане. Титул, завоеванный на турнире Astana Open, стал для ван Эйтванк пятым в карьере, принеся ей 29 200 долларов призовых и 280 рейтинговых очков.

Также прошли поединки и в женском парном разряде. Здесь успех праздновал международный дуэт в составе немки Анны-Лены Фридзам и румынки Моники Никулеску, которые обыграли россиянок Ангелину Габуеву и Анастасию Захарову со счетом 6:2, 4:6, 10:5. Теннисистки провели на корте 1 час 31 минуту. Для 27-летней Фридзам это второй титул WTA в парном разряде, для 34-летней Никулеску – десятый.