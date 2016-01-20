Юлия Путинцева вышла в третий круг Australian Open
Ерзат Сергазин
На проходящем в Мельбурне открытом чемпионате Австралии по теннису в третий круг престижных состязаний пробилась отечественная спортсменка Юлия Путинцева, передает Kazpravda.kz.
В матче второго круга казахстанка без особых усилий переиграла китаянку Хань Син-Юнь со счетом 6:3, 6:1.
В следующем круге Путинцева сыграет с россиянкой Маргаритой Гаспарян, которая во втором круге была сильнее Куруми Нара из Японии – 6:4, 6:4.
Как сообщалось ранее, Зарина Дияс, Михаил Кукушкин и Александр Недовесов выбыли из дальнейшей борьбы на первом в этом сезоне турнире из серии "Большого шлема". 21 января в рамках третьего круга "Australian Open" свой матч против американки Мэдисок Киз проведет Ярослава Шведова.