Спорт
Юлия Путинцева вышла в третий круг Australian Open
Ерзат Сергазин
На проходящем в Мельбурне открытом чемпионате Австралии по теннису в третий круг престижных состязаний пробилась отечественная спортсменка Юлия Путинцева, передает Kazpravda.kz.

В матче второго круга казахстанка без особых усилий переиграла китаянку Хань Син-Юнь со счетом 6:3, 6:1.

В следующем круге Путинцева сыграет с россиянкой Маргаритой Гаспарян, которая во втором круге была сильнее Куруми Нара из Японии – 6:4, 6:4.

Как сообщалось ранее, Зарина Дияс, Михаил Кукушкин и Александр Недовесов выбыли из дальнейшей борьбы на первом в этом сезоне турнире из серии "Большого шлема". 21 января в рамках третьего круга "Australian Open" свой матч против американки Мэдисок Киз проведет Ярослава Шведова.

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