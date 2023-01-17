Юлия Путинцева вышла во второй круг Australian Open - 2023
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Соперницей казахстанки на старте соревнований была румынка Сорана Кырстя.
Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева одержала победу в первом круге Australian Open-2023, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.
Соперницей казахстанки на старте соревнований была румынка Сорана Кырстя. Из-за остановки встреча длилась 4 часа и 15 минут.
В первом сете сильнее оказалась Кырстя - 6:2. А в двух остальных сетах выиграла Путинцева - 6:4, 6:3.
Во втором круге женского одиночного разряда Путинцева, занимающая 47-е место в рейтинге WTA, сыграет с чешской теннисисткой Каролиной Плишковой.