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Юн Сок Ёль принял присягу президента Республики Корея

Юн Сок Ёль принес присягу и вступил в должность президента Республики Корея, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

"Долг нашего поколения - построить страну, в которой обеспечены принципы либеральной демократии и процветание рыночной экономики, страну, которая исполняет свои обязательства уважаемого члена международного сообщества, страну, которая принадлежит ее народу", - сказал Юн Сок Ёль во время инаугурации.

Он отметил, что сегодня Южная Корея столкнулась с многочисленными кризисами, в том числе пандемией, нарушениями в цепочках поставок, изменением климата, вооруженными конфликтами за границей.

Новый президент также указал на состояние энергетического рынка и ситуацию с продовольствием в мире.

"Во многих странах, включая Республику Корея, отмечены рекордно низкие темпы экономического роста и увеличение уровня безработицы. Во многих обществах наблюдается поляризация доходов", - указал Юн Сок Ёль.

По его словам, эти проблемы должен был решить "политический процесс", но этого не произошло из-за "кризиса демократии" и распространения антиинтеллектуализма.

Тем не менее президент выразил уверенность в том, что его страна справится с имеющимися проблемами.

Церемония инаугурации избранного президента началась примерно в 11:00 по местному времени на площади перед зданием Национального собрания (парламента) Республики Корея. Организаторы пригласили к участию около 41 тыс. человек.

Юн Сок Ёль начал исполнять полномочия президента как верховного главнокомандующего в полночь, проведя встречу с чиновниками, ответственными за сферу безопасности, и получив доклад от представителей Комитета начальников штабов и министерства обороны.

Президентские выборы в Южной Корее прошли 9 марта. Кандидат от "Гражданской силы" Юн Сок Ёль одержал победу, набрав 48,56% голосов. За его главного конкурента Ли Чжэ Мёна от правящей Демократической партии "Тобуро" проголосовали 47,83% граждан.

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