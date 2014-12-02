Спорт
Юная казахстанская фигуристка завоевала "золото" турнира в Германии
Юрий ЛИФИНЦЕВ
Восходящая звездочка фигурного катания из Казахстана Элизабет Турсынбаева после недавней блестящей победы на "Кубке Мерано" в Италии пополнила свою копилку медалей еще одним "золотом", сообщает Kazpravda.kz.

На юношеском турнире NRW Trophy в Дортмунде (Германия) ее соперницами были 40 фигуристок из Франции, Чехии, Швеции, Голландии, Швейцарии, Беларуси, Литвы, Словакии и других стран. Но лучше Турсынбаевой и здесь никто не откатал свои программы. Результат Элизабет – 176.12 балла.

На втором месте закончила турнир Анни Ярвенппя (Финляндия, 141.21), на третьем – Лея Йоханна Дастич (Германия, 133.26). Комментарии, как говорится, излишни...

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