Юная модель из Казахстана заинтересовала всемирно известного дизайнера

Мода

Александр Ван лично пригласил ее в свою штаб-квартиру в Нью-Йорке

Скриншот видео instagram.com/medi_posh/

Юную модель Медину Галымжанкызы пригласил в свою штаб-квартиру дизайнер Александр Ван, передает Kazpravda.kz 

Казнет недавно обсуждал уверенное дефиле юной казахстанской модели на подиуме в New York Fashion Week. Теперь стало известно, что девочкой заинтересовался всемирно известный бренд Alexander Wang. Об этом девочка рассказала в Instagram-stories

«Буквально на днях на меня лично вышел дизайнер, которого знает весь Нью-Йорк, и не только!».

Дизайнер лично пригласил Медину в гости и познакомился с ней. Александр Ван попросил ее продефилировать и снимал проходку на смартфон, подбадривая фразой:

«Show me your best runway walk».

Алматинка Медина Галымжанкызы интересуется fashion-индустрией с 6 лет. Несмотря на юный возраст, она уже участвовала в модных показах в Казахстане и сотрудничает с отечественными брендами.

 

#мода #Нью-Йорк #подиум #дефиле

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