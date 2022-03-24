Организация Tennis Europe опубликовала обновлённый рейтинг к Junior Masters, который пройдёт осенью 2022 года в Монте-Карло, сообщает Kazpravda.kz.

По данным пресс-службы ФТК, среди игроков до 14 лет юная звезда казахстанского тенниса Зангар Нурланулы продолжает занимать первое место. В активе Зангара — 505 очков. Он лидирует в чемпионской гонке уже 20 недель.



В топ-150 также вошли Дамир Жалгасбай (38-е место) и Даниэль Тазабеков (129-е место).





Junior Masters – крупное теннисное международное соревнование, в котором принимает участие молодая элита европейского тенниса (игроки до 14 и до 16 лет), по восемь лучших юношей и девушек. Среди его бывших чемпионов такие игроки, как Рафаэль Надаль, Ким Клейстерс, Александр Зверев, Белинда Бенчич.



Соревнования проходят на легендарных грунтовых кортах клуба в Монте-Карло, также являющегося местом проведения культового ATP Masters 1000, Rolex Monte-Carlo Masters.