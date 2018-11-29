ЮНЕСКО признало наследие Коркыта и обряды казахских коневодов культурным достоянием всего человечества

Культура
Фото из открытых источников
Наследие Коркыт-ата и традиционные весенние обряды казахских коневодов вошли в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Межправительственный комитет по охране нематериального культурного наследия (НКН) проголосовал за одобрение соответствующих казахстанских заявок по результатам их рассмотрения в рамках своей 13-й сессии, которая проходит с 26 ноября по 1 декабря 2018 года в столице Республики Маврикий – Порт-Луи. Как отмечается, Казахстан впервые участвует в сессиях Комитета на правах члена данного престижного органа ЮНЕСКО. В составе делегации республики - сотрудники Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО и Постоянного представительства Казахстана при ЮНЕСКО, эксперты в области НКН, представители акимата Кызылординской области и музея-заповедника "Улытау".



Казахстан, Турция и Азербайджан совместно подготовили и внесли номинацию "Наследие Коркыта: культура эпоса, народные сказания и музыка". В рамках сессии казахстанский исполнитель Максат Мухамеджан представил вниманию Комитета искусство исполнения кюев Коркыта на кобызе - одном из древнейших в мире смычковых музыкальных инструментов, изобретателем которого считается сам легендарный сказитель. Как было отмечено на заседании, традиции исполнения произведений Коркыта, передаваемые из поколения в поколение уже более тысячи лет, отражают общие корни тюркоязычных народов.

"Традиционные весенние обряды казахских коневодов" включают в себя такие древние элементы нематериальной культуры казахского народа как "кымыз мурындык" (употребление первого кумыса), "бие байлау" (привязывание кобылиц) и "айгыр косу" (включение жеребца в табун). В качестве наглядного примера сохранения и практики данных обрядов представлен посвященный им ежегодный праздник, проводимый в ауле Терисаккан Карагандинской области.

Казахстанская делегация особо отметила, что тесная духовная связь человека с конем является неотъемлемым элементом традиционной культуры и самосознания казахского народа.



"Согласно результатам исследований Ботайской культуры IV тысячелетии до н.э., именно территория Казахстана является местом первой в истории доместикации лошади, что, как подчеркнул это в своей недавней статье "Семь граней Великой степи" Президент Нурсултан Назарбаев, имело в дальнейшем огромные последствия для истории всего человечества и является предметом заслуженной гордости всех казахстанцев", - подчеркнул в данной связи заместитель Постоянного представителя Казахстана при ЮНЕСКО Аскар Абдрахманов.

Предполагается, что включение новых традиций в список ЮНЕСКО должно стать мощным стимулом для продолжения комплексной работы экспертов, местного населения и властей не только по их популяризации, но и, самое главное, сохранению для будущих поколений.

Комитет также дал положительное заключение по первому периодическому отчету Казахстана о проведенной в стране работе по реализации положений Конвенции об охране нематериального культурного наследия с момента присоединения к ней нашей страны в декабре 2011 года.



В самом начале заседания его участники почтили минутой молчания память казахстанского эксперта в области охраны культурного наследия Елены Хорош, которая была автором номинации о традиционных обрядах коневодов, а ранее участвовала в подготовке успешных заявок на включение в Список всемирного наследия Мавзолея Ходжи Ахмеда Яссави и петроглифов Тамгалы.

Напомним, на прошедшей в июне 2018 г в Париже 7-й сессии Генеральной ассамблее государств-сторон Конвенции об охране НКН Казахстан в острой конкурентной борьбе избран в состав профильного Комитета. Это дает казахстанским экспертам в данной области возможность в течение четырех лет применять в международном масштабе накопленные ими знания в области идентификации, охраны и популяризации элементов НКН и приобрести ценный опыт взаимодействия с коллегами со всех регионов мира.



С включением новых казахстанских элементов в Репрезентативный список НКН человечества их количество достигло десяти. Ранее в него вошли искусство исполнения кюя на домбре, навыки сборки юрты, айтыс, национальная борьба "казак куреси", празднование Наурыза, охота с ловчими птицами, изготовление тонкого хлеба "катырма", игра в асыки.

Всего на сессии на прошедшей сессии рассматриваются 39 элементов, в том числе первая в истории совместная заявка Северной и Южной Кореи (корейская национальная борьба ссиреум); перед заседанием общее число элементов в Репрезентативном списке составляло 399 (от 122 стран).

Включение в престижный список является международным признанием их универсальной значимости и предусматривает обязательства государств по охране соответствующего элемента культурного наследия.

Популярное

Все
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Застрявших в горах подростков спасли в Алматинской области
Токаев лично вмешался в дело задержанного в Польше казахстанца: подробности
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
В Туркестанской области эвакуировали 81 человека из зоны подтопления
В Караганде детям возвращают слух с помощью имплантации
Казахскую тазы представили на международной выставке
Полиция выявила схему вывоза ГСМ за границу
Соколы стали причиной паузы старта ракеты «Союз-5» на Байконуре
Конституция отражает новую модель отношений государства и личности - Эдуард Полетаев
Alibaba может войти в совет по развитию ИИ при Президенте РК
Проект «Безопасный город» показывает высокие результаты в Кызылорде
Сеют зерно, надеются на подсолнечник
Когда яблони цветут
Королевство Нидерландов передало Жамбылской области 40 тысяч луковиц тюльпанов
Дети и взрослые все чаще становятся жертвами – Президент о проблеме одичавших собак
Глава государства наградил активных участников акции «Таза Қазақстан»
Президент ознакомился с деятельностью Фонда развития креативных индустрий
Патриотичная молодежь всегда и везде выступает двигателем перемен – Токаев
Помогут цифровые технологии
Лазерный луч защитит на дороге
С тремя золотыми медалями завершили казахстанские боксеры этап Кубка мира
В центре внимания – редкоземельные материалы
Не допускать давления на бизнес
Растет интерес к Алматы
Малая гидроэнергетика: не навредить экологии
Глава государства заслушал доклады руководителей ответственных госорганов
В шаге от элиты
Золото завоевала инспектор СОБРа
Токаев посадил дерево в столичном парке «Самал»
Ответственное и осознанное участие
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы
В Астане изменили схему движения автобусов
Для учебы и спорта
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
Скандальный автокортеж на улицах Шымкента: 12 машин водворены на штрафстоянку
Спасибо за мужество и стойкость
В Караганде открылся креативный экохаб

Читайте также

Музыкальный флешмоб ко Дню единства прошёл в Астане
Құлагер казахского кино
В Астане прошел концерт Музы Рубацките
Аида Балаева поздравила казахстанцев с Международным днем т…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]