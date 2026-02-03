Завершившийся в городе чемпионат страны среди юниоров собрал почти тысячу юных талантов из всех регионов республики. Ребята сражались в классике, рапиде и блице, демонстрируя не по годам зрелую стратегию и аристократическое хладнокровие.

Абсолютным триумфатором в общекомандном зачете стала Астана, чьи воспитанники завое­вали 16 золотых медалей. Однако география побед охватила всю страну. Особого восхищения заслуживает пятилетняя Амина Саймасай из Тараза, ставшая чемпионкой досрочно.

Столь мощный кадровый резерв доказывает: казахстанская шахматная школа переживает настоящий бум и юные казахстанцы пишут новую историю успеха.