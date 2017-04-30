Юношеская сборная РК стала бронзовым призером "Кубка Развития УЕФА"

Фото с сайта chesmamr74.ru
Бронзовым призером "Кубка Развития УЕФА" стала юношеская сборная Казахстана. В третьем матче соревнований команда встречалась с Азербайджаном, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на sports.kz
.
"Казахстанцы с первых минут матча завладели инициативой, раз за разом заставляя соперников ошибаться. Эта тактика быстро дает свои плоды, и наши игроки вышли вперед – автором гола стал Дмитрий Савченко. Однако во втором тайме сопернику удалось сравнять счет. В итоге основное время матча завершилось ничейным счетом 1:1. В серии послематчевых пенальти точнее были наши игроки (5:4)", – говорится в информации.
Благодаря этому результату казахстанцы набрали 5 очков и завоевали бронзовые медали "Кубка Развития", который прошел в Черногории. Первое место с 6 очками заняла Босния и Герцеговина, которая опередила Черногорию лишь по разнице пропущенных и забитых.Фото с сайта sports.kz
"Азербайджан играл от обороны, хорошо насытив середину и центр поля. Нам было трудно пройти их оборонительные редуты. В середине первого тайма нам удалось выйти вперед. Мы контролировали игру, до эпизода с назначением пенальти в наши ворота. Счет стал 1-1. При этом, согласно новым правилам турнира, нашего игрока удалили на 8 минут. Поэтому команде необходимо было успокоиться, стараться играть через фланги. В серии пенальти мы выиграли. Хочу отметить, что я доволен действиями своих игроков и их самоотдачей. Самое главное, ребята получили международный опыт и поверили, что могут играть на равных с сильными соперниками", – подытожил выступление своей команды Карлош Ферер – старший тренер юношеской сборной Казахстана до 17 лет.