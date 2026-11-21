Аким Актюбинской области Асхат Шахаров встретился с юной исполнительницей Улжан Шурен, которая популяризирует национальную музыку, выступая на конкурсах и в общественных местах

Аким Актюбинской области Асхат Шахаров встретился с ученицей школы искусств имени Казангапа Улжан Шурен, которая исполняет народные произведения на домбре и знакомит слушателей с казахским музыкальным наследием, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат региона.

Несмотря на юный возраст, Улжан уже участвует в различных творческих конкурсах и выступает перед публикой. Услышать ее исполнение можно не только на сцене, но и в общественных местах, где девочка знакомит прохожих с народными мелодиями и песнями.

Во время встречи глава региона поблагодарил юную домбристку за любовь к национальному искусству и стремление сохранять музыкальные традиции. Особо он отметил ее вклад в популяризацию творчества Бакира Тажибаева, 100-летие со дня рождения которого отмечается в этом году.

«Национальное искусство — бесценное наследие нашего народа, которое бережно передается из поколения в поколение. Меня радует, что, несмотря на юный возраст, ты проявляешь искренний интерес к народному творчеству и стремишься сохранять наши традиции. Желаю тебе дальнейших успехов, вдохновения и новых творческих достижений», — сказал Асхат Шахаров.

Как сообщили в акимате Актюбинской области, во время встречи также отметили роль родителей и педагогов в воспитании юных талантов. Благодарственными письмами наградили маму Улжан и ее преподавателя, которые поддерживают девочку и помогают ей развивать музыкальные способности.

Самой исполнительнице глава региона подарил именную домбру и сумку с книгами.

Завершилась встреча музыкальным выступлением. Улжан исполнила песню «Ақбұлақ», продемонстрировав свое мастерство и любовь к народному творчеству.