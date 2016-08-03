Юные футболисты США и Бахрейна устроили драку в концовке матча

Массовой потасовкой завершился матч между юношескими сборными США и Бахрейна (U19) по футболу в рамках Международного турнира COTIF Tournament, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на Vesti.kz
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Игра близилась к завершению, когда на поле возник конфликт. Зачинщиком инцидента стал футболист сборной Бахрейна, который с метра зарядил мячом в голову лежащему сопернику. После этого на поле завязалась драка, в которой также приняли участие запасные игроки и тренеры.
Победу в этой встрече одержала сборная Бахрейна со счетом 3:1. Это поражение не позволило американской команде выйти из группы.