Юные геологи со всего Казахстана и ближнего зарубежья соберутся в Боровом
Ерзат Сергазин
С 5 по 14 августа текущего года в детском оздоровительном центре "Звездный" Щучинско-Боровской курортной зоны, пройдет IV казахстанская открытая полевая олимпиада юных геологов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета геологии и недропользования МИР РК.
В этом мероприятии примут участие команды из всех регионов Казахстана, так же команды из России, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Беларуси.
Как уточнили организаторы, история проведения полевых олимпиад юных геологов уходит в далекие 60-ые годы прошлого века, где в составе Советского Союза, команды Казахстана достойно представляли свою Республику.
Впервые в суверенном Казахстане олимпиада юных геологов прошла в Усть-Каменогорске в 2010 году, это была сравнительно небольшая олимпиада, в ней приняли участие всего 7 команд. Затем в 2012 году вторая Казахстанская олимпиада стартовала уже в Костанае. Количество команд увеличилось до десяти.
III Казахстанская олимпиада юных геологов, которая прошла в 2014 году стала рекордной по всем показателям. Увеличилось количество участников. Проект приобрел уже не только государственное, но и международное значение. Уже 20 команд из регионов Казахстана и 6 команд из ближнего зарубежья приняли активное участие в данном мероприятии. Открытие Олимпиады совпало с проведением в Алматы 18 сессии Межправительственного совета по разведке и использованию недр стран СНГ. Участники сессии участвовали на торжественном открытии олимпиады и высоко оценили организаторов слета. Было отмечено, что проведение таких олимпиад способствует популяризации профессии геолога и созданию резерва абитуриентов для вузов и колледжей. Очень много детей после олимпиады утвердились в своем выборе профессии геолога. После проведения олимпиады в городах (Уральске, Караганде, Костанае, Астане, Актау, Караганде, Актобе, Кызылорде) и поселках стали открывать кружки юных геологов.
Одним из основных организаторов олимпиады является Корпоративный фонд "Жас геолог", активно сотрудничающий со всеми регионами и работающий над развитием движения юных геологов.
Так уже на местном уровне многие регионы проводят свои олимпиады, выбирая сильнейших для участия в республиканских слетах, тем самым усиливая конкуренцию и соревновательный дух олимпийцев.