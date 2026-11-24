В Семее в Музее изобразительных искусств им. семьи Невзоровых состоялось посвящение в студийцы юных художников.

фото Руслана Шакабаева

По сценарию ребята отправились в Страну чудес. По указу Красной королевы их ждали испытания на внимательность, смекалку, воображение и художественное мастерство. Вместе с Алисой, Белым кроликом и Чеширским котом они побывали у Шляпника и Герцогини, встретились с королевской четой, мастерили, фантазировали, защищали художников и играли в крокет необычными мячами-ежиками.

За каждое испытание – шаг к заветному званию студийца. А в финале каждый получил знак посвящения: мазок краски на щеке. И, конечно, всех ждало чаепитие! Правда, тайна исчезнувшего королевского торта так и осталась нераскрытой…

Сказку для ребят создали сотрудники музея и ученицы студии, перевоплотившиеся в героев Льюиса Кэрролла. Получился праздник, где искусство, игра и волшебство встретились в одной... кроличьей норе.

Напомним, студия изобразительных искусств при музее работает уже много лет, и посвящение в студийцы стало здесь доброй традицией.