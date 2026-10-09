Юные изобретатели NIS разработали устройство для реабилитации после инсульта

Фото: NIS

Ученик Назарбаев Интеллектуальной школы города Кызылорды Ерасыл Айдарбек совместно с выпускницами школы Жулдызай Мунайтбасовой, Арайлым Аширмет и Раушан Турганбай разработал комплекс Remotion, предназначенный для восстановления двигательных функций у пациентов, перенесших инсульт, сообщает Kazpravda.kz

Проект объединяет реабилитационные упражнения с интерактивными играми и направлен на повышение доступности и вовлеченности пациентов в процесс восстановления.

Идея проекта возникла после того, как близкий знакомый Ерасыла перенес инсульт и столкнулся с трудностями в период реабилитации. Для реализации инициативы молодые изобретатели объединились в команду NauanX и приступили к работе под руководством учителя информатики NIS Адильжана Науана.

«Мой близкий знакомый перенес инсульт и столкнулся с тяжелым периодом реабилитации. Ежедневные упражнения были однообразными, а стоимость зарубежного устройства, рекомендованного врачами, составляла 1700 долларов. Тогда я задумался о создании более эффективного, доступного и интересного решения. За несколько месяцев мы разработали первый действующий прототип Remotion», – рассказывает Ерасыл Айдарбек.

Комплекс Remotion состоит из трех устройств, предназначенных для развития мелкой моторики пальцев, укрепления мышц предплечья и улучшения координации движений. Устройства интегрированы с компьютерными играми, благодаря чему пациенты могут тренировать двигательные функции, выполняя интерактивные задания.

Команда провела восьминедельное тестирование комплекса с участием пациентов. Результаты электромиографии показали повышение мышечной активности, а сами участники отметили, что игровой формат способствовал росту мотивации и улучшению эмоционального настроя во время занятий.

В дальнейшем разработчики усовершенствовали устройства благодаря гранту в размере 2,5 миллиона тенге, полученному за победу в конкурсе Samsung.

В сентябре команда NauanX с проектом Remotion заняла второе место на международном конкурсе Empower Me, прошедшем в Турции. На первоначальном этапе конкурса, ориентированного на молодых предпринимателей и стартап-команды, было представлено более 120 проектов.

По итогам отбора в финал вышли 10 команд из четырех стран. Казахстанские изобретатели получили денежный приз в размере 5000 долларов США.

Успех на международном конкурсе открыл перед командой новые возможности для дальнейшего развития проекта. Авторы Remotion планируют продолжить совершенствование комплекса совместно с врачами-реабилитологами и создать доступный продукт для использования в реабилитационных центрах и медицинских учреждениях Казахстана и зарубежных стран.