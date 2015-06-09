Юные настроены на созидание

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Наталья ВАЛУЙСКАЯ, Алматы
Организатором мероприятия выс­тупили активисты Дома школьников № 7. Они пригласили на церемонию отличников учебы, призеров олимпиад и соревнований. Среди почетных гостей – представители управления образования города, Ассамблеи народа Казахстана, координационного Совета общественных объединений ветеранов и инвалидов войны в Афганистане. Здесь, под устремленными в небо соснами, собрались 360 ребят и девочек из всех восьми районов города, нарядные, с голубыми флажками в руках.
Церемония началась с возложения цветов к подножию Вечного огня – символу памяти героям, отдавшим жизни в годы Великой Отечественной войны за мир на Земле. Минута молчания, и строй застыл в скорби по погибшим бойцам… А следом наступил волнующий момент – прием в ряды организации новых активистов. Гости церемонии с удовольствием повязали школьникам галстуки. Спрашиваю ребят 20-й школы Турксибского райо­на, что для них означает голубой галстук на груди. Отвечают: Родина, честь, гордость, счастье, взросление. Неудивительно, ведь жасулановцы клянутся быть патриотами, любить свою страну, трудиться и работать во благо Казахстана. Сегодня в рядах алматинской ветви «Жас Улана» насчитывается более 163 тыс. подростков с 5-го по 10-й класс.
Почетный работник культуры Казахстана, директор Дома школьников № 3 Светлана Исакова считает, что «Жас Ұлан» – очень хорошее детское объединение. В нем есть социальная направленность, дети участвуют во всех акциях. Возрождается вожатское движение.
– Каждое поколение вносит свою лепту в историю народа, государства, – убежден председатель координационного Совета общественных объединений ветеранов и инвалидов войны в Афганистане Мурат Абдушкуров. – Наше поколение – молодежь 50–60-х, воспитывалось на подвигах отцов, героев Великой Отечественной войны. Нынешняя молодежь тоже должна видеть, с кого брать пример. Знаменательно, что церемония проходит в парке у Мемориала Славы и Вечного огня. Здесь в бронзе и граните увековечены все героические вехи нашей страны ХХ столетия: гражданская, Великая Отечественная, афганская войны. Молодежь, понимая всю трагедию любой войны, должна стремиться только к созиданию.

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