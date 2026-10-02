Юные таланты объединил проект «Мың бала»

Областному этапу предшествовал отбор в районах и городах региона. Конкурсанты проявили себя в двух направлениях. «Конкурс выразительного чтения в социальных сетях» был посвящен 95-летию со дня рождения выдающегося казахского поэта Мукагали Макатаева. Вторым направлением стало музыкальное состязание «Бірлікке үн қосқан».

Перед началом регионального конкурса участников приветствовал руководитель КГУ «Қоғамдық келісім» области Жетісу Айдос Игенбай. Он пожелал ребятам удачи, уверенности в своих силах и новых творческих достижений.

Одной из самых юных участниц стала 10-летняя Раксана Хусаинова – ученица 5-го класса школы-гимназии № 10 имени Шокана Уалиханова города Талдыкоргана. На сцену девочка вышла с домброй и исполнила кюй.

– Сегодня я сыграла «Нәр ағаш». В подобных конкурсах участвую впервые. Занимаюсь в музыкальной школе, мне это очень нравится. Планирую развиваться дальше, а когда вырасту, хочу стать профессиональной домбристкой, – рассказала Раксана перед выступлением.

Осваивать домбру школьница начала всего восемь месяцев назад, однако уже успела добиться первого серьезного результата – заняла третье место на одном из республиканских конкурсов в составе ансамбля. Областной этап «Мың бала» стал для нее новым испытанием, впервые юная домбристка выступала перед зрителями сольно.

По словам Михрибанум Доненовой, мамы Раксаны, ценность подобных конкурсов заключается не только в возможности для ребенка продемонстрировать способности. Через музыку, язык и литературу дети разных этносов ближе знакомятся с культурой страны, в которой живут.

– На сцене ребята исполняют народные композиции на казахском языке, играют на национальных инструментах. Это прекрасный способ показать свое мастерство и одновременно выразить уважение к культуре нашей страны, – отметила она.

По итогам областного этапа участники получили дипломы и подарки.

Путевку в финал завоевала Анна Тузикова – ученица 5-го класса средней школы имени Кемеля Токаева Каратальского района. На областной сцене она исполнила произведение Александра Зацепина «Көктем вальсі». Теперь юная исполнительница представит область Жетысу на рес­публиканском этапе проекта «Мың бала» в Астане.

Напомним, республиканский культурно-просветительский проект «Мың бала» направлен на популяризацию чтения, повышение интереса подрастающего поколения к литературе, государственному языку, национальным традициям и искусству. Особое внимание уделяется поддержке талантливых детей и молодежи разных этносов, изучаю­щих и активно использующих казахский язык. И таким образом конкурс становится не только творческим состязанием. Через стихи, музыку и национальное искусство его участники знакомятся с культурным наследием Казахстана и находят общий язык в самом прямом смысле этого слова.