Юные таланты покорили Астрахань

Творчество
Серик Кабдулов
собственный корреспондент по Атырауской области

Победители творческого конкурса Jas tolqyn получили путевку на международный культурный форум «Мост дружбы. Россия – Казах­стан» в Астрахани, где завоевали девять призовых мест. Нашу страну представляли таланты из Атырау и Западно-Казахстанской области.

фото организаторов

Обладателями Гран-при в номинации «Вокал» стал атырауский исполнитель Нурсултан Абылай, в номинации «Инструментальная музыка» – ансамбль домбристов «Туран» также из Атырау, в номинации «Хореография» – ансамбль «Алтын білезік» из Уральска.

Еще четыре участника стали обладателями первых мест. Это Санжар Аскаров («Классический инструментальный жанр»), Нейля Беккул («Социальный видеоролик»), Нур Орынбай («Традиционное пение»), Райымбек Максот («Вокал»). Вторые места завоевали Айнурлы Мухит («Исполнение на народных инструментах») и в номинации «Традиционное пение» – ансамбль «Әсемай».

Для юных артистов участие в международном форуме стало возможностью продемонстрировать свое мастерство и представить культуру родного края. Особенно важным этот опыт стал для ребят из сельской местности. Помимо конкурсной программы юные таланты посетили мастер-классы в Астраханском кремле, культурные объекты города, в том числе Региональный культурный центр им. Курмангазы.

Завершился форум большим гала-концертом победителей на сцене Астраханской государственной филармонии.

#конкурс #творчество #Jas tolqyn

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