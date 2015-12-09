​Юные триумфаторы

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Валерий ВЕДЕНКО, Костанай

В мероприятии приняли участие школьники-призеры областных, республиканских, международных интеллектуальных, творческих и спортивных соревнований, олимпиад 2014–2015 годов, члены олимпийской сборной области по общеобразовательным предметам, члены сборных области по зимним видам спорта, педагоги, тренеры. Состоялось награждение одаренных детей, спортсменов, а также их педагогов и тренеров.

Завершилось чествование концертом, подготовленным талантливой молодежью. А затем участники встречи приняли участие в красочном зажжении елки на центральной площади города. 

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